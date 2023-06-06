5月我CPI連3降 出國、國旅住宿仍貴近2成

主計總處今 (6) 日公布 5 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.02%，為連 3 個月下滑，並來到 2021 年 8 月以來相對低點，但持續高於通膨警戒線 2%，以番石榴 (芭樂) 漲 19.61%、國外旅遊團費漲 19.44%、鮮花漲 19.38%、旅館住宿費漲 17.39%，漲幅較多；而 5 月核心 CPI 也漲 2.57%。

累計前 5 月，我國 CPI 平均漲幅 2.44%。

就 5 月來看，價格上漲較多者有番石榴 (芭樂) 漲 19.61%、國外旅遊團費漲 19.44%、鮮花漲 19.38%、旅館住宿費漲 17.39%、雞蛋漲 12.20%。

同時，沙拉油及調理油漲 9.95%、豬肉漲 9.85%、金飾及珠寶漲 8.96%、西式早點 (如漢堡、三明治) 漲 8.66%、其他個人照顧服務 (不含醫療看護) 漲 8.02%、國中課業補習費漲 6.56%、麵包漲 6.52%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 漲 6.16%、西式速食漲 5.88%、雞肉漲 5.62%，中式米食 (如便當、滷肉飯) 也漲 5.03%。

圖表：主計總處提供。

整體而言，5 月 CPI 年增 2.02%，主要因休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，外食費、肉類、蛋類、房租、家庭用品和個人照顧服務費價格上漲所致。

而前 5 月平均 CPI 年增 2.44%，其中，商品類漲 2.04%，服務類漲 2.83%；若扣除蔬菜水果，漲 2.49%，核心 CPI 漲 2.68%。

觀察主要各國 (地區)CPI，4 月我國漲 2.35%，歐元區漲 7.0%，新加坡漲 5.7%，美國漲 4.9%，南韓漲 3.7%，日本漲 3.5%，香港漲 2.1%，中國漲 0.1%。