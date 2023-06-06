精成科5月營收重返20億元大關 創7個月來新高

PCB 及 PCBA 廠精成科 (6191-TW) 持續於馬來西亞進行擴充產能，精成科今 (6) 日公布 5 月營收重返 20 億元大關、達 20.65 億元，創 7 個月新高，月增 6.37%，年增 3.94%，前 5 月營收 92.64 億元，年減 6.25%，同時，精成科在馬國新增的 SMT 生產線產能將在下半年開出。

精成科目前在中國大陸、日本及馬來西亞擁有 PCB 及 PCBA 產能之外，並以汽車客戶的增加速度最快，精成已在加速投資在馬來西亞投資擴充 PCBA 廠增加 4 條生產線及興建設計產能月 100 萬呎的 PCB 廠，2024 年下半年將開出先期的 30 萬呎新產能，主要也是應包括客戶的東南亞地區供貨需求。

法人估，精成科在馬來西亞投資 PCB 及 PCBA 新產能，投資金額也近 20 億元。

精成科的業務發展方面，精成科指出，2023 年看待消費產品需求仍弱，但積極開拓安全工控、智慧家居、車用等應用，整體希望下半年比上半年好、成長幅度不會太大，同時，對於新接訂單，也將儘量引導到馬來西亞生產。

同時，精成科 2023 年第一季財報，營收爲 52.58 億元，毛利率 21.4%，季增 0.84 個百分點，年增 3.8 個百分點，稅後純益 5.94 億元，季增 16.02%，年減 12%，每股純益 1.26 元。

精成科 2022 年全年營收 242.51 億元，毛利率 17.83%，稅後純益 24.73 億元，年減 14.48%，每股純益 5.24 元。對去年盈餘擬配發每股現金股利 2.6 元，股利額創 34 年新高。