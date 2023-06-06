聯發科5G寬頻報捷 CPE全球市佔率超過5成

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (6) 日表示，隨著全球 5G 固定無線接取 (FWA) 服務遍地開花，用戶終端設備 (CPE) 成長態勢明確，公司已攜手國際多家網通 CPE 生態圈夥伴，將裝置導入各應用端，目前在公司在全球市佔率已超過 5 成。

聯發科指出，公司以高性能的連網技術為核心，支援持續成長的 5G CPE 生態系統，拓展寬頻應用場景，建立強有力的生態系統合作夥伴關係，近年更為台灣締造超過新台幣 600 億元的產值，成為全球一線客戶及國際電信運營商的夥伴，顯現台灣網通領域的強大實力。

聯發科表示，公司從 5G thin modem 發展之初就參與佈局，在全球 5G 固定無線 CPE、行動網卡、連網 PC、MiFi 等領域穩定成長，不僅擁有技術與產品的領先，更在產業生態推動上與全球夥伴密切合作，攜手展現 5G 寬頻方案價值。

聯發科合作對象為全球一線網通廠與北美、 歐洲與亞洲等一線國際大型電信業者，如 NEC Platforms、Nokia、中磊、仁寶、合勤、亞旭、啓碁、富士康工業互聯網 / 富智康、智易、廣達等，歷經不斷耕耘累積，締造全球市場滲透率已超過 5 成、北美市場 6 成的成績。

無線通訊事業部總經理徐敬全表示，建構完整 5G CPE 生態圈是聯發科在拓展業務、擴大應用產品的重要營運策略之一。期許隨 CPE 市場的擴大，公司能與生態圈夥伴一起提供用戶最佳 5G 寬頻方案。

徐敬全進一步表示，聯發科廣泛的 5G 解決方案，為多項智慧終端產品實現暢快 5G 連網體驗，透過公司高速、穩定、高能效的連網能力，結合生態圈夥伴的創新技術及產品設計，繼續致力於讓消費者充分體驗快速可靠的 5G 連網優勢。

聯發科憑藉創新的連網技術，將高性能與廣域覆蓋的優勢導入 CPE 設備裝置，單晶片 T830 技術解決方案，相較對手兩組晶片組合的結構更為優化，讓使用者享受超越業界的性能與能效表現。

對於設備製造商而言，高度整合的簡潔設計也可大幅節省功耗並減少開發時間和成本。T830 解決方案協助客戶以及合作夥伴開發商建立產業價值鏈的長期競爭優勢。

隨著 5G 時代來臨，基礎網路升級帶動 5G FWA CPE 的產品需求，在佈建或維護成本上更具優勢，並有助於郊區社區網路覆蓋，減少數位落差。除了用於家庭和中小企業之外，還可用於企業專線、自動化遠距傳輸等工業製造業領域，皆可快速部署、無需佈線，為企業、工業應用場景的大網路容量和低時延極致性能需求提供了全新的選擇。

隨著各國持續投入寬頻基礎建設預算，帶動 5G 建設展開，加速家庭和產業對高速、寬頻和低延遲連網的需求，根據 TSR 研究報告指出，5G CPE 在 2022-2027 年出貨量年複合成長率達 27%。5G 固定無線存取市場銷售金額預計在 2027 年會來到 50 億美元，後勢需求看好。

聯發科將攜手客戶掌握快速成長的契機，讓全球行動電信業者與 CPE 網通廠商為家庭與企業提供同級最佳的 5G 效能，搶攻 5G 網路接取最後一哩路的龐大商機。