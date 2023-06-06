上洋取得三菱重工冰水機代理 獲科技廠訂單

上洋產業 (6728-TW) 今 (6) 日宣布，獲日本三菱重工空調全產品台灣獨家代理權，將引進重量級新品「離心式冰水機設備」，上洋透露，目前在國內詢問度高，更已獲電子科技大廠訂單，看好未來冰水機將成推升營運的新一波動能。

上洋是台灣空調和商用洗衣代理領導廠商，代理銷售的日本三菱重工產品包括家用空調 RAC、商用空調 PAC、VRF 空調，此次再引進重量級新品離心式冰水機設備，未來也將再推除濕機，力拚擴大日系空調、大型製冷設備全產品代理銷售動能。

日本三菱重工 (7011-JP) 是全球 500 強的綜合性企業，以生產火箭、航空器等重工業精密機械的專業技術及經驗，結合市場趨勢和客戶需求，打造不同類型的高端空調產品。

上洋於 2015 年取得日本三菱重工家用變頻空調產品代理銷售權，後跨入商用空調、冰水主機和工廠製程空調規劃等，可提供完整的解決方案，目前已成為三菱重工全系列空調產品在台獨家總代理。

三菱重工離心式冰水主機擁有多樣化功能如空調、熱泵、熱回收、儲冰，搭配客製化的設計，可應用於多種場域，滿足商辦大樓、醫院和飯店等大型商用空間製冷與製熱的需求，也可作為數據中心與半導體廠無塵室冷卻應用。

目前三菱重工離心式冰水主機在全球有不少許多指標性的實績與應用，包括日本東京晴空塔、馬來西亞雙子星塔、新加坡濱海灣金沙酒店、成田及關西機場、沙烏地拉伯王國麥地那都市開發計畫以及大型半導體廠供冷設備等。