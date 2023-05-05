上洋深耕空調、商用洗衣版圖 將強拓泰越市場

上洋 (6728-TW) 最新表示，持續深耕台灣空調和商用洗衣市場，近期在桃園設立新營運據點，並擴大維修服務人員編制，也加強於泰國、越南進行海外市場拓點，營運動能無虞。

展望後市，上洋認為，因今年電費調漲，加上政府推動家庭住宅、商業雙重汰舊換新節能補助等，剛性需求存在，目前利用淡季時間擴充服務量能，雖短期支出成本上升，但中長期營運仍具穩健發展信心。

上洋第一季合併營收 6.11 億元，年增 4.8%，反映受惠商用洗衣服務營運持穩，空調訂單陸續出貨、安裝，惟因積極擴展服務領域，營業費用較去年明顯增加，稅後純益 5042 萬元，年減 41%，每股純益 (EPS)2.19 元。

上洋指出，代理銷售的產品皆由內部專業團隊維修保養，堅持不委外，今年更進一步擴大維修服務人員編制，維持 24 小時客服專線，並設下報修三日內客服回電安排技師上門維護等優於業界效率的服務目標。

上洋主要業務為商用洗衣及相關設備代理銷售，除 SeSA 自助洗衣吧，3 月再推出 RIV 精緻洗衣新品牌，也積極推進海外市場布局，目前泰國已有約 70-80 家洗衣店採用上洋代理設備和營運系統，越南自助洗衣店也將開幕。

上洋強調，海外市場發展初期營運成本投入較高，但東南亞經濟和市場的未來性仍值得期待。