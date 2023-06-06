研調估Apple Vision Pro明年出貨量僅20萬台

蘋果全球開發者大會(WWDC)發表Vision Pro。(擷取自蘋果官網)
蘋果全球開發者大會(WWDC)發表Vision Pro。(擷取自蘋果官網)

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，蘋果 (AAPL-US) 全球開發者大會 (WWDC) 發表的 Apple Vision Pro，明年上半年僅先在美國發售， 預估明年出貨量僅約 20 萬台，尚需觀察能否提供吸引消費者日常應用的功能，才能拉升整體 AR 市場的快速發展。

TrendForce 認為，Apple Vision Pro 的精巧設計與高性能，也代表生產難度提高、產能會有所限制，因此明年上半年僅選擇優先在美國發售，此外，考量產品售價及暫時還缺少必要性的應用功能等因素，估出貨量僅約 20 萬台。

Apple Vision Pro 硬體規格和功能設計，無疑是目前最頂尖的 AR/VR 產品，然而售價高達 3499 美元，加上需要外接電源才能運作兩小時，均是影響消費者選購意願的不利因素。

再者，目前缺乏足夠的應用，初期會是偏向開發者、企業用戶採購的產品，讓開發者、企業能透過 Vision Pro 的各種創新的功能，進而開發出不同類型的應用，並不適合一般消費用戶，因此產品售價才會偏高。

TrendForce 表示，Apple 後續則能針對 Vision Pro 各種功能的應用情況，進行產品規格上的調整，以此推出與 Pro 版有所區隔的新品 Apple Vision，除了符合一般消費者的預算，電池的續航力也能進一步優化。

因此，WWDC 2023 是以空間運算的概念情境與願景為主，預估在 2024 WWDC 中才會有更多的實際 AR 應用程式展示，並且鎖定在日常生活應用為主，包括連接其他 Apple 產品獲取資訊、下達指令等。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon