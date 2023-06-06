研調估Apple Vision Pro明年出貨量僅20萬台

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，蘋果 (AAPL-US) 全球開發者大會 (WWDC) 發表的 Apple Vision Pro，明年上半年僅先在美國發售， 預估明年出貨量僅約 20 萬台，尚需觀察能否提供吸引消費者日常應用的功能，才能拉升整體 AR 市場的快速發展。

TrendForce 認為，Apple Vision Pro 的精巧設計與高性能，也代表生產難度提高、產能會有所限制，因此明年上半年僅選擇優先在美國發售，此外，考量產品售價及暫時還缺少必要性的應用功能等因素，估出貨量僅約 20 萬台。

Apple Vision Pro 硬體規格和功能設計，無疑是目前最頂尖的 AR/VR 產品，然而售價高達 3499 美元，加上需要外接電源才能運作兩小時，均是影響消費者選購意願的不利因素。

再者，目前缺乏足夠的應用，初期會是偏向開發者、企業用戶採購的產品，讓開發者、企業能透過 Vision Pro 的各種創新的功能，進而開發出不同類型的應用，並不適合一般消費用戶，因此產品售價才會偏高。

TrendForce 表示，Apple 後續則能針對 Vision Pro 各種功能的應用情況，進行產品規格上的調整，以此推出與 Pro 版有所區隔的新品 Apple Vision，除了符合一般消費者的預算，電池的續航力也能進一步優化。

因此，WWDC 2023 是以空間運算的概念情境與願景為主，預估在 2024 WWDC 中才會有更多的實際 AR 應用程式展示，並且鎖定在日常生活應用為主，包括連接其他 Apple 產品獲取資訊、下達指令等。