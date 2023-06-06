〈陸港盤後〉蘋果首款MR裝置定價高、開售晚 供應鏈大跌

中國 A 股市場三大指數周二（6 日）收盤齊跌，滬指跌 1.15%，再度失守 3,200 點關卡，蘋果周一發表首款混合實境（MR）頭戴式裝置「Vision Pro」，但市場認為這款裝置的售價高、開售晚，引發供應鏈大跌，投資人也關注美中外交官員在北京會談的消息。

滬指周二收盤跌 1.15% 報 3,195.34 點，深成指驟跌 1.58% 報 10,773.45 點，創業板指重挫 1.7% 報 2,164.81 點；兩市成交額合計人民幣 9,375 億元，「北向資金」淨流出 10.77 億元。

半導體、電力、軍工類股大跌，汽車、醫藥、石油、有色、券商等族群齊跌，蘋果供應鏈、機器視覺等類股等大幅走低，保險、地產等族群逆市上揚。

香港恒生指數周二收盤跌 0.05%，恒生科技指數跌 0.17%。

蘋果周一在全球開發者大會（WWDC）上發表備受各界矚目的「Vision Pro」，售價高達 3,499 美元，這是自十多年前蘋果推出 iPhone 以來最冒險的「賭注」。

法人認為，「Vision Pro」售價太高，開售時間不如預期，加上出貨數量少，預料對供應鏈的貢獻有限，必須等下一代平價版上市才能有明顯貢獻。

不少「果粉」表示，原本已預料「Vision Pro」的定價會略高，但「果粉」沒想到會這麼高。這款裝置的售價折合人民幣約 25,000 元，而目前市面上多數延展實境（XR）產品的價格僅為這個數字的零頭。

搶先蘋果一步發售新品的 Meta，其 Meta Quest 3 的定價僅 499.99 美元，Sony 於今年 2 月發表的 PlayStation VR 2，定價為 549.99 美元。即便是此前被市場吐槽「價格偏貴」的松下虛擬實境（VR）裝置 MeganeX，預估定價也僅為 1,699 美元。

業界人士認為，MR 新品可望成為人工智慧（AI）大浪潮下的里程碑事件，但蘋果如何把算法算力和應用場景結合起來，以及價格和實用性是否能匹配，形成商業閉環，是蘋果面臨的考驗。

此外，投資人也關注美中外交官員在北京會談的消息。據央視新聞報導，美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）周一訪華，與中國外交部副部長馬朝旭、外交部美大司司長楊濤等人舉行會談。

雙方按兩國元首去年 11 月峇里島會晤共識推動改善中美關係、妥善管控分歧等進行坦誠、建設性、富有成效的溝通。中方就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場。雙方同意繼續保持溝通。

美國國務院發出的會談摘要則顯示，雙方進行坦誠且富有成效的討論，就雙邊關係、兩岸議題、溝通管道等議題交換意見。美方官員明確表示，將積極參與競爭，捍衛美國利益與價值觀。