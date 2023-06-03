〈貴金屬盤後〉5月非農好壞參半 金價收低 周線仍漲逾1%   

黃金期貨周五 (2 日) 收低，美國公布強勁的 5 月非農就業報告，顯示聯準會 (Fed) 可能需要進一步對抗通膨，美債殖利率上揚並打壓金價。但黃金本周依然上漲。

8 月交割的紐約黃金期貨下跌 25.90 美元或 1.3%，報每盎司 1969.60 美元。

黃金期貨本周上漲 1.3%。

美國勞工部周五公布，5 月非農就業人口新增 33.9 萬人，遠勝市場預估的 19 萬人，但失業率從 3.4% 上升到 3.7%，每小時工資成長也減緩。

數據公布後，10 年期美債殖利率上揚，美元也攀高，讓以美元計價且本身不孳息的黃金，魅力相形減弱。

Exinity 首席市場分析師 Han Tan 說：「5 月失業率明顯上升，加上工資成長減緩，可能讓 Fed 採取下一步的前景蒙上陰霾。這也讓 6 月中旬將公布的消費者物價指數 (CPI) 更受重視、更可能牽動 Fed 決策，並決定黃金近期走勢。」

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 說：「數據好壞參半，降低 Fed 對最有可能關注地方的重視，延續他們原本的打算，而看起來他們打算暫停升息。」

交易員預估，Fed 6 月 13-14 日按兵不動的機率達 70%。

費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周四說，Fed 決策官員不該在下次開會時升息，這讓美債殖利率和美元走低，幫助金價脫離近期低點。

Kinesis Money 分析師 Rupert Rowling 說：「對利率的樂觀情緒，現階段抵銷了黃金因為美國達成舉債上限協議、避免違約而可能遭遇的損失。」

美國參議院周四表決通過總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 敲定的跨黨派債限法案，以提高舉債上限，避免潛在的災難性違約。

GraniteShares 投資組合經理人 Jeff Klearman 表示，Fed 的暫停升息之所以重要，不只是因為利率至少短期內不會再升高，還因為暫停可能代表 Fed 認為過去連續十次升息的累積效果存在不確定性，以及更重要的，他們可能仍在擔憂銀行業動盪後的信貸收緊情況。

因此就算周五非農就業報告很強，Klearman 認為，金價下跌空間有限。

銅價周五連續第二個交易日上漲，漲至 5 月 19 日迄今最高，但本季仍可能收黑，並創去年第 2 季以來最大單季跌幅。

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