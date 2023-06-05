台虹營收及稼動率明顯回升 有助於第二季營運轉盈

軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，在 5 月起的營收及稼動率回升到 2022 年同期水準後，5 月營收 7.28 億元，創 7 個月來新高，月增 17.91%，年減 2.41%，預估 6 月營收也可望持平於此一水準，將有助於第二季營運正向並轉虧爲盈。

台虹 2023 年前 5 月營收爲 27.48 億元，年減 26.9%。

同時，在第三重手因美系客戶新機需求湧現，法人預估，台虹第三季還將比第二季成長，至於成長幅度，目前仍待訂單的進一步明朗。

台虹 2023 年第一季財報營收 14.03 億元，毛利率 15.75%，季減 5.78 個百分點，年減 6.28 個百分點，稅後虧損約 4557 萬元，較上季及去年同期都是由盈轉虧，每股虧損 0.22 元。爲 2019 年第二季以來首見的單季虧損，主要因去化庫存且大家動率偏低所造成，但至目前的營收及稼動率回升到 2022 年同期水準，也可望進一步擺脫營運虧損的壓力。

台虹泰國廠已經動土，預計 2024 年年中量產，台虹泰國廠占地面積近 4.2 萬平方公尺 (約 1.28 萬坪)，第一期工程計畫投資 3500 萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造。

台虹著眼於東南亞車載市場的龐大潛力，陸續將規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將為集團增加 50% 產能，成為台虹在東南亞的營運基地。