7檔台股ETF除息秀倒數！4檔配息率逾5% 最高飆到11%

6 月台股 ETF 除息秀即將登場，共有 7 檔即將配息，除息日在 6 月 16 至 21 日，以 6 月 2 日收盤價計算，有 4 檔預估年化配息率逾 5%，其中群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 以 11.1% 配息率最高。

根據 CMONEY 資料顯示，6 月最新台股 ETF 配息公告中，包括：群益台灣精選高息、兆豐龍頭等權重 (00921-TW)、凱基優選高股息 30(00915-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、中信綠能及電動車 (00896-TW)、永豐優息存股共 (00907-TW) 等 7 檔即將配息。

除息日落在 6 月 16 至 21 日不等，以 6 月 2 日收盤價計算，有 4 檔預估年化配息率逾 5%，分別為：00713 的 6.09%、00915 的 7.05%、00921 的 8.17%、00919 的 11.18%。

其中，00919 群益台灣精選高息 ETF 是配息率唯一突破 10%，除息日為 6 月 16 日，配息發放日為 7 月 14 日，參與除息最後買進日為 6 月 15 日，有興趣的投資人可多留意。

群益投信表示，國人熱愛台股 ETF 是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，台股 ETF 投資主題多樣化，績效展現也不同，現階段建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息 ETF。在目前台股市場「存股」、「存 ETF」蔚為風潮的情況下，投資人可超前部署接下來即將發生的資金浪潮，透過精準卡位半導體、航運類股或者是配置上述類股比重較高的 ETF，並且避開持有較多配息有下修可能性的金融類股，以提升整體績效表現。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，對於台股長多看法不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，需慎選標的產業及族群，近期 Nvidia AI 熱潮驅動美、台科技股顯著反彈，此破壞式創新可望持續帶動廠商規格升級，2024 年消費電子應用也有望恢復正成長，電子業中長期正向看待，同時兼具營運成長以及股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群可能最有機會吸引資金的目光。