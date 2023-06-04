台積電等大廠股東會、台塑四寶營收、新光金改選 本周大事預告

台股進入股東會旺季，台積電、大立光等大廠將在本周召開股東會，同時本周也將公布 5 月營收，新光金等金融股也將在股東會進行董事改選，另外，台塑四寶、電子代工大廠等業績將陸續出爐，以下是本周大事預告：

股東會旺季來臨 台積電、大立光等大廠接力登場

士紙、合正將在周一打頭陣召開股東會，晶圓代工龍頭台積電、宏碁、國巨、瑞昱、保瑞等接力在周二舉行，7 日則有大立光、廣明、精測、可寧衛、中工等，周四則有青雲、新保、達爾膚，9 日力旺、旭隼、華碩、技嘉等。

金融股也將在 9 日召開股東會，包含富邦金、國泰金、玉山金、元大金與新光金，新光金進入經營權之爭，公司派、改革派戰火持續迄今，市場也傳出台新金有意併購新光金，當日將進行董事會改選，屆時情勢可望更明朗。

5 月營收公布 台塑四寶、電子代工廠營收

台塑四寶將在 7 日公布 5 月業績，四寶看本季營收表現將下滑，不過台塑、台化預期獲利可望好轉，四家大廠紛紛認為下半年可望逐步回溫，台塑化則認為年底國際原油每桶將回到 80 美元；另外，電子代工大廠也將公布 5 月營收，隨著筆電持續去化銷量回升，各廠紛紛預期本季出貨量將持續成長。

金寶 50 周年傳承記者會

金寶將在 9 日舉行 50 周年記者會，金仁寶集團董事長許勝雄、仁寶、金寶、康舒高層皆將出席，金寶看好，今年目標成長，在菲律賓、泰國產能擴充之下，順利獲得轉單效益，爭取到新客戶訂單。