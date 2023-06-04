NVIDIA掀起AI熱 供應鏈應用產業有望受惠

NVIDIA 掀起 AI 熱潮，也順勢炒熱科技股基金行情，除了美股、台股科技股行情外，中國 A 股的 AI 概念股近期也是漲勢凌厲，包括 AI 上中下游的硬體、演算、應用商機也搭上這波 AI 熱潮受惠。

PGIM 保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，隨著 NVIDIA 開發者大會 (GTC) 和微軟遊戲開發者大會 (GDC) 相繼召開，AIGC 顛覆傳統遊戲開發，塑造全新遊戲體驗，提高用戶付費頻率以及實現潛在增收，目前中國的遊戲產業已運用 AIGC 來提升玩家體驗，進一步擴大市占與獲利。

許智洋說，AIGC 不僅能有效降低成本，更可以大幅提升遊戲的內容豐富度、強化交互性，並深入滲透進遊戲開發各環節，在遊戲資產生成上，AIGC 能達到內容更新優化、遊戲運營、管理等各領域的應用，並逐步實現降本增效。

除遊戲以外，包括 AI 硬體、雲端算力、伺服器、演算法等，都將在 A 股市場遍地開花，預計未來 2 年訓練型和推理型 AI 加速晶片的市場規模，將分別成長至 72 億美元和 168 億美元，而所對應伺服器的市場規模則分別可達 149 億美元和 348 億美元。

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，這波 ChatGPT 的熱潮預計將帶動更多層面 AI 的應用，而強 AI 需要巨大的運算力也將帶動更多晶片需求；此外數據資料中心的建置，對於伺服器的升級需求也將是正面影響，也將為台灣散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機。

根據 TrendForce 預估，2022 年到 2026 年期間複合成長率將達 10% 以上，相對應的 IP/ASIC、散熱、伺服器代工廠等相關類股將可望受惠，即便經濟衰退在 2024 年仍是隱憂，但全球科技龍頭企業一致表示將會增加 AI 相關的資本支出。

從新的技術變革來看，未來 AI 的成長前景仍大，尤其是今年因 AI 熱潮最受矚目，相關類股推升市值大幅躍進，投資人可考慮長線佈局 AI 概念股。