工業富聯鄭弘孟：AI伺服器下半年出貨逐季增 將顯著成長

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 今 (2) 日召開 2022 年度股東大會，執行長鄭弘孟表示，AI 伺服器商機比市場預期更大，下半年公司 AI 伺服器銷售逐季向上、可望強勁增長。

今年以來，ChatGPT 與 AI 應用熱潮持續升溫，工業富聯也備受市場關注，中國媒體報導，鄭弘孟在股東大會上表示，訓練 AI 大模型，需要有效的大數據和大算力及規模化的參數，因此對 GPU 的需求呈現直線上升，帶動 AI 伺服器市場需求走高。

鄭弘孟進一步指出，今年在伺服器板塊做結構性優化，下修 OEM 伺服器佔比，提升 CSP(雲服務商) ODM 及 AI 伺服器比例，相關策略使得 CSP 產品佔比持續提升，2022 年公司 CSP 產品佔比超過 40%，今年首季 AI 伺服器規模與占比增速持續加快。

針對下半年 AI 伺服器出貨，鄭弘孟預期，多家全球頭部雲服務廠商仍在持續提升在 AI 領域的資本支出，看好下半年需求，而為抓住 AI 伺服器市場機遇，工業富聯也正在持續強化與輝達等算力巨頭的合作。

工業富聯董事周泰裕則透露， 4 月初和 Open AI CEO 會面，並交換了 GPT 未來的發展方向，包括算力需求及系統架構，工業富聯已著手開發下一代 AI 伺服器，並將和客戶合作進行 AI Cloud data center 的託管服務及運維，此外，公司生產的雲端遊戲伺服器已於今年 3 月量產出貨。

周泰裕表示，隨著 GPT 的發展，未來 10 年內全球數據中心會不斷的推陳出新，預計有超過 60% 的雲服務都與 AI 應用相關。工業富聯正在中國、亞太、北美、歐洲持續擴充伺服器產能佈局，可以滿足當前及未來的業務需求。