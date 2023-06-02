外資大舉敲進華邦電4.5萬張 狙擊緯創逾3.5萬張

台股今 (2) 日電金傳產權值股齊揚，權王台積電 (2330-TW) 領軍多頭上攻，指數終場上漲 194.26 點，收在 16706.91 點，周線連三紅。外資青睞電子權值股，大舉敲進華邦電 (2344-TW)4.5 萬張，狙擊緯創(3231-TW) 超過 3.5 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資回補 182.86 億元；投信買超 17.25 億元；自營商買超 30.99 億元，三大法人合計賣超 231.1 億元。
外資買超標的主要集中電子權值股，大舉敲進華邦電 4.5 萬張、仁寶 (2324-TW)1.7 萬張、廣達(2382-TW)1.5 萬張、聯電(2303-TW)1.4 萬張、宏碁(2353-TW)1.2 萬張、台積電(2330-TW) 超過 8000 張，日月光投控 (3711-TW) 及康舒 (6282-TW) 分別超過 7000 張。
英業達 (2356-TW)、神達(3706-TW)、群創(3481-TW) 外資買超張數都有超過 5000 張，力積電 (6770-TW)、和碩(4938-TW)、南亞科(2408-TW) 各超過 4000 張。
值得一提的是，外資今日大舉布局 ETF，敲進多檔 ETF，買超國泰永續高股息 4.1 萬張、國泰智能電動車 2.4 萬張、元大高股息 1.4 萬張、國泰台灣 5G + 約 1.2 萬張，富邦特選高股息 30 及元大滬深 300 正 2 各逾 6000 張。
外資賣超方面，大砍緯創 3.5 萬張、華航 (2610-TW)2.2 萬張、長榮(2603-TW)1 萬張，新光金(2888-TW)、東元(1504-TW) 各超過 7000 張，旺宏 (2337-TW)、華通(2313-TW)、第一金(2892-TW) 各逾 4000 張。