15個成員國完成生效程序 RCEP今邁向全面實施新階段

菲律賓周五（2 日）正式實施《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP），代表 RCEP15 個簽署國均完成生效程序，並相互實施關稅減讓，邁向全面實施新階段。

據中國央視新聞報導，在山東淄博，業者正在把一批為菲國客戶生產的鑲框玻璃鏡產品搬上貨車，準備發往國外。憑藉淄博海關簽發的 RCEP 原產地證書，這批價值 3.6 萬美元的產品，業者可獲菲國進口關稅減免人民幣 1.2 萬元。

山東英科環保再生資源公司進出口專員王蓓蓓說：「RCEP 正式對菲律賓生效之後，預計每年可為我們菲律賓客戶每年節省近百萬元的進口關稅。這大大提升了我們產品在菲律賓的競爭力，國外客戶也在積極下單，我們對東南亞市場更有信心了。」

RCEP 在菲國生效後，中國汽車及零件、部分塑料製品、紡織服裝等產品將享受零關稅待遇，經過一定過渡期，這些產品關稅將從 3%-30% 逐步降為零。

RCEP 山東企業服務中心工作人員崔香玉說：「我們聯合青島海關，對 RCEP 魯貿通查詢系統進行了全面升級，後台新增了 1 萬多條菲律賓國家的相關數據。現在外貿企業可以登錄魯貿通系統，查詢到 RCEP15 個成員國的相關產品數據，同時也可以清楚看到他們貨物適用的最優關稅，也可以查詢 RCEP 原產地規則。」

周五零時，大連海關隸屬大連港灣海關透過 RCEP 原產地管理信息化應用系統，為大連一家國際貿易公司簽發 RCEP 原產地證書，該公司將向菲國出口一批壓縮機、冷凝器等機械類產品。這是 RCEP 在菲律賓生效後，大連關區簽發的首份對菲國 RCEP 原產地證書。

統計數據顯示，2023 年 1 至 5 月，大連海關累計簽發 RCEP 項下原產地證書 8,474 份，簽證出口貨值 3.43 億美元，較去年同期成長 12.12%。

RCEP 是 2012 年由東協發起，歷時八年，由中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭和東協十國等 15 個成員國制定的協定。RCEP 在去年 1 月 1 日正式生效 ，首批生效國家共十國，包括中國、日本、紐西蘭、澳洲等國。後來 RCEP 陸續在南韓、馬來西亞、緬甸、印尼、菲國等國生效。