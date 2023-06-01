LEXUS踩油門衝單月銷售亞軍 5月銷量飆增逾130%

5 月新車掛牌統計今 (1) 日出爐，總車市規模達 42478 台，月增 11.1%，年增 37.4%，前 10 大車商幾乎全數較去年同期成長，又以和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 銷售年增達 131.9%，增幅最高，並衝上單月銷售亞軍，總市占拿下 7.1%。

和泰車說明，LEXUS 不僅勇奪總車市亞軍，也連續 4 個月蟬連豪華車市場龍頭，並連 4 月改寫豪華車市同期最佳銷售實績，今年以來累計掛牌已達 13943 台，年增 60.6%，在豪華 MPV、中大型豪華房車、豪華休旅車各級距，均拿下當月和今年累計銷量第一。

其中，ES 車系 5 月登錄 299 台，前 5 月累計 1534 台，拿下中大型豪華房車 41% 市占。

而 LEXUS 豪華休旅車系掛牌共 2483 台，其中，NX 車系達 1351 台，累計今年 6267 台，年增 79.3%，中大型休旅車 RX 登錄 584 台，累計 2685 台，年增 34.5%，UX 車系表現同樣優異，銷售 548 台，累計 2479 台，年增 102.2%。

從整體車市來看，TOYOTA 穩定居冠，單月掛牌 9937 台，月減 1.6%，年增 15.1%。

HONDA 居第三，掛牌為 2474 台，月增 40.9%，年增 39.1%。

而賓士維持豪華車第二，也是整體車市第四名，領先不少國產車商，掛牌數 2253 台，月增 0.9%，年增 34.6%。

累計前 5 月，車市規模 192477 台，年增 12.9%；其中，TOYOTA 銷售 50469 台，年減 2%，LEXUS 銷售 13943 台，年增 60.6%，HONDA 11290 台，較去年持平，BENZ 10931 台，年增 9.3%。

而今年以來 HYUNDAI 分別達 9251 台、BMW 7608 台，年增 59.4%、13.5%，分別排名第 7、第 9，也是增幅相對大的品牌商。

車商表示，缺車狀況緩解，交車逐漸順暢，隨著即將步入車市傳統旺季，新車銷售動能續航可期。