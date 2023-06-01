〈陸港盤後〉中國5月財新製造業PMI重回擴張區間 滬指收盤持平

中國 A 股市場滬指周四（1 日）收盤持平，最新數據顯示，中國 5 月財新製造業景氣回升至榮枯線以上，顯示製造業生產經營活動仍具韌性，美國眾議院也在周三通過舉債上限協議。

滬指周四收盤持平，報 3,204.63 點，深成指漲 0.39% 報 10,835.9 點，創業板指漲 0.59% 報 2,206.43 點；兩市成交額合計人民幣 9,866 億元，「北向資金」淨流出 18.02 億元。

旅遊、釀酒、食品飲料、農業、石油等類股齊揚，混合實境（MR）、網遊、人工智慧（AI）等族群表現活躍，電力、燃氣、地產、醫藥等類股則走低。

香港恒生指數周四收盤跌 0.1%，恒生科技指數漲 0.11%。

據《財新網》周四報導，5 月財新製造業採購經理人指數（PMI）為 50.9，較 4 月回升 1.4 個百分點，時隔兩個月重回擴張區間。

上述走勢與國家統計局製造業 PMI 不同調。國家統計局周三的數據顯示，5 月製造業 PMI 為 48.8，較 4 月低 0.4 個百分點，連續兩月低於榮枯線。

製造業供需改善並未傳遞到就業端，5 月就業情況進一步惡化，就業指數降至 2020 年 3 月來最低。上月縮減用工的企業普遍表示，員工自願離職後，企業未填補空缺，著力控制成本。

儘管製造業整體景氣改善，但企業家對未來一年的預期明顯下滑。5 月製造業信心指數降至 2022 年 11 月以來最低，低於長期平均值。不少企業擔心經濟仍會繼續出面不穩定性，尤其是海外市場，不利於生產經營。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5 月財新製造業 PMI 冷熱不均：市場供求大幅改善，企業採購和補庫亦較為積極；與之形成對比的是就業惡化、價格水準下跌，以及樂觀預期淡化。這種分歧顯示目前經濟成長內生動力不足、市場主體信心不強，凸顯中國擴大和恢復需求的重要性。

此外，美國眾議院周三以 314 票贊成、117 票反對的票數通過「財政責任法案」（Fiscal Responsibility Act）。法案接下來將送交參議院，而參院幾乎肯定會通過法案，問題只在何時通過。

參議院第二號共和黨人 John Thune 周三稍早說，周五晚間以前可能通過債限協議，時間點就在 6 月 5 日違約大限的前幾天。

眾議院通過債限協議，在朝野兩黨高度對立的華府來說，是極為難得的一刻。對總統拜登而言，表決強化了他的實用主義者名聲，也凸顯他積極推動跨黨派協商。