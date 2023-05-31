〈台股盤前〉震盪整理盤 族群輪流點多頭火種

台股加權指數昨 (30) 日漲多拉回，指數狹幅震盪，終場下跌 13.56 點，以 16622.74 點作收，成交值收斂至 3088.87 億元，隨著台北國際電腦展正如火如荼進行，再加上各大廠股東會陸續登場，在美股震盪盤整之際，法人仍看好，目前處多頭格局，透過族群輪動火種維繫多頭人氣無虞。

三大法人昨日合計在集中市場買超 78.15 億元，其中，外資買超 84.1 億元，呈現連 4 買，內資則呈現小幅賣超，投信賣超 5.78 億元，為連 2 賣，自營商賣超 0.17 億元，終結連 10 買。

美股方面，隨著市場持續觀察美國國會通過舉債上限協議的可能性，再加上對聯準會 (Fed) 再次升息的擔憂，打壓投資人情緒，四大指數狹幅震盪、漲跌互見，道瓊指數下跌 50.56 點或 - 0.15%，收 33,042.78 點；標普 500 指數上漲 0.07 點或 0.00%，收 4,205.52 點；那斯達克綜合指數上漲 41.74 點或 0.32%，收 13,017.43 點；費城半導體指數上漲 3.72 點或 0.10%，收 3,549.39 點。

台達電 (2308-TW) 於台北國際電腦展發表智慧永續產業園區，展示智慧園區大腦的資訊管理中心，提供包括碳盤查、再生電力匹配的多功能管理平台，並推出結合 AI，推出雲端監控服務 VORTEX。

而輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在電腦展中，也參觀夥伴廣達 (2382-TW) 旗下雲達攤位，強調生成式 AI、加速運算已讓電腦工業重生，是台灣也是廣達的黃金機會。

連接器廠正淩 (8147-TW) 搶 AI 商機，近期輝達子公司 Mellanox 訂單顯著回溫，加上拓展 AI 晶片散熱模組的連接器放量出貨，樂觀看下半年營運有望跳升。

輝達目前晶圓代工夥伴為台積電 (2330-TW)、三星，以台積電為大宗，不過，黃仁勳透露，有意引進英特爾 (INTC-US)。

統一投顧表示，輝達市值突破 1 兆美元，美國 5 大科技巨擘 FAAMG 股價近期也持續創高，激勵台股指數頻創波段高，並留下多方跳空缺口 16537 點，缺口不破之前，台股仍有機會創高。