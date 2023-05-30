〈台北國際電腦展〉中環攜Verbatim推千年光碟備份系統等新品 助今年本業損平

中環 (2323-TW) 首度攜手 Verbatim 品牌參加今年台北國際電腦展，董事長翁明顯今 (30) 日表示，Verbatim 推出一系列商用、消費性新品，雙方也合作開發出千年檔案光碟資料備份系統，將推升全年本業損平，加上業外挹注下，今年營運有望好轉、擺脫虧損。

首度亮相的 M-disc 千年檔案光碟的資料備份系統「3-2-1 Eternity Back Up」，其優勢在於光碟資料無法被篡改或刪除，同時顯光儲存搭配硬碟及 SSD 儲存的重要性，成為預防重要資料遺失及勒索病毒威脅的關鍵工具。

該產品將 M-disc 作為高度耐久的儲存媒介，能夠長期保存資料，為用戶提供更可靠的數據保護解決方案，適用於個人及多種行業，包括銀行、醫院、學校等。

翁明顯看好，千年檔案光碟資料備份系統已在全球銷售，在今年台北電腦展上詢問度也很高，且屬於高單價、高毛利產品，有助營收成長。

除了千年檔案光碟資料備份系統外，中環與 Verbatim 也展出多項疫後旅遊、商務出差、電競玩家等新品，包含內建 OTT 平台的迷你投影機、攜帶型觸控螢幕、快速充電插座等。

中環 2019 年併購 Verbatim 後，目前中環與 Verbatim 營收比重各半，其中 Verbatim 今年推出一系列新品後，明年業績有望再成長、中環的光碟市占已經達到 8 成，目前更研發出千年光碟等，均推升今年本業達到損平，明年開始獲利。