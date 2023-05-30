MSCI半年度調整5/31尾盤生效 留意尾盤爆量甩尾風險

明晟 (MSCI) 今年上半年相關指數調整，台股列於 MSCI 新興市場指數 (MSCI EM Index)，其時公布調整後權重為 14.66%，較調整前下降 0.17 百分點，將在明 (31) 日尾盤、6 月 1 日開盤後生效，尾盤須留意爆量甩尾風險。

全球標準指數的台股成分股新增創意 (3443-TW)、緯創 (3231-TW)2 檔，全球小型指數的台股成分股則新增 9 檔、刪除 4 檔，相關調整將在 6 月 1 日開盤生效。

明晟 (MSCI) 在台灣時間 12 日上午 5 點公布上半年相關指數審查調整結果，6 月 1 日開盤生效，台股列於 MSCI 新興市場指數 (MSCI EM Index)，其時公布調整後權重為 14.66%，較調整前下降 0.17 百分點。

證交所表示，公布的調整前及調整後權重比較，是以 4 月特定基準日的市值及匯率計算，因此調整前後的權重差距，只代表 MSCI 新興市場指數成分股調整後，台股在 4 月特定基準日的權重變化，不代表其後每日及 6 月生效日台股權重，也不代表台股資金流向。

證交所表示，追蹤 MSCI 相關指數的被動式基金，會因應指數調整結果而調整成分股權重配置，且多於生效前一交易日依照刪除及新增成分股進行部位拋補。

證交所表示，證券市場還包含主動式基金等各類投資人會進場買進或賣出，其自訂交易策略不必然根據台股權重調升或調降結果決定，被動式基金會依指數成分股進行調節，不代表全體投資人會有一致性買賣方向。

根據歷史資料，MSCI 指數調整前一交易日，台股尾盤可能有較大成交量值的表現，當國際情勢及總體經濟等因素有所變化，則可能存在波動較大現象。

證交所表示，觀察股市表現宜回歸企業財務業務情形、產業發展、國際情勢以及總體經濟等基本面因素；證交所持續積極推動優質企業上市，並持續吸引國內外資金投入台股，進一步提升台灣資本市場國際競爭力。

