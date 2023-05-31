鴻海股東好康來了！集點換獎品 又能抽0050股票

除權息旺季將來臨，又到了鴻海股東享受福利的時刻！除了領股息之外，可購樂股東購物節也正式登場，凡為鴻海以及鴻準、業成等 16 家股東，即日起至 7 月 31 日，於可購樂活動頁完成股東報到流程，即可享有購物折抵金、集點兌換福袋、抽 0050 等好康活動！

存股族最愛兩大電子股

近年來國人掀起存股風潮，哪些股票最受存股族歡迎？根據證交所 3 月定期定額排行榜顯示，前 10 大熱門標的，金融股高達 8 達，僅有 2 檔是電子股：台積電與鴻海。

不過，受到升息影響，金融股配息大幅縮水，14 家金控中，新光金、國票金、開發金等 3 家不配發股利，以 5/11 收盤價來看，現金殖利率超過 3% 者，僅中信金、兆豐金、元大金、永豐金等 4 家。也因此，不少存股族開始轉向獲利及配息穩健的科技類股，與金融股搭配進行資產配置。

舉例來說，鴻海 2022 年 EPS 高達 10.21 元，為近 15 年新高，故董事會決議每股將配發 5.3 元現金股利，創下自 1991 年上市以來新高水準，而且連續 4 年股利配發率超過 5 成。若以 5/11 日收盤價 105 元計算，現金殖利率約 5%。

又如鴻海旗下連接線廠廣宇 (2328-TW) 也已公告，2022 年度每股將配發 1.4 元現金股利，配發率約 55%，以 5/11 收盤價 36.6 元計算，殖利率約 3.8%，殖利率也是不亞於金融股。

鴻海股東集點換贈品 又能抽台股 ETF

鴻海股東除了有機會領股利、賺價差之外，每年的可購樂股東購物節活動也不容錯過！不管是以前買過或是現在持有鴻海以及關聯企業股票，包括鴻準、業成、台康生技、台揚、廣宇、森崴、永崴、松上、正崴、天鈺、樺漢、乙盛、建漢、群創光電、睿生科技等 16 家公司的股東，即日起至 7 月 31 日，於活動頁完成股東報到流程（註冊成為可樂購會員並完成股東身份證認），可享有多項好康活動，包括 888 元購物折抵金、集點換贈品，還有機會抽股票。

其中，今年可購樂股東購物節最大亮點是新增金點數商店，股東們可以透過股市猜猜樂遊戲、每日簽到等方式，賺取金點數，再用點數兌換更多好康，如 0050 股票抽獎券、贈品及福袋等。

今年更獨家推出 SHARP COCORO VISION 和喬山全新線上健身品牌 Welltivity 合作同捆電視組合，讓你在家就能輕鬆展開運動新生活。

此外，跟往年一樣，今年可購樂股東購物節活動依然祭出多項優惠商品專區，包括夏普每日一物、股東專屬折區 / 超殺福利品等等，最低折扣可以到 5 折，讓股東們可以買好物、又能佔便宜！\

可購樂 2023 股東購物節活動

詳情請看：https://bit.ly/3MBAzmR