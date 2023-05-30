正淩啖AI商機 輝達子公司訂單顯著增溫

連接器廠正淩 (8147-TW) 大啖 AI 商機，近期輝達 (Nvdia) 子公司 Mellanox 訂單顯著回溫，加上拓展 AI 晶片散熱模組的連接器放量出貨，公司看好下半年營運可望跳升。

Mellanox 是以色列伺服器及儲存端對端連接解決方案領導供應商，輝達在 2020 年以約 70 億美元完成併購，輝達執行長黃仁勳當時表示，借助 Mellanox，將能完善 AI 運算到連網端到端技術，擴展下一代資料中心的能力。

而近日輝達財報、展望皆大幅優於市場預期，其中，受惠雲端服務供應商與大型電商公司訓練 ChatGPT 等生成式 AI ，將帶動 AI 伺服器大量需求，市場也追捧相關供應商及概念股。

據了解，正淩是 Mellanox 長期供應鏈，主要供應網卡 I/O 介面的連接器產品。隨著 AI 運算帶動傳輸需求，也推升 Mellanox 下半年訂單顯著跳增，後續在 Nvidia 衝刺 AI 伺服器市場下，正淩也可望受惠。

除了 Mellanox 外，正淩也打進 AI 晶片散熱應用，供應模組中的連接器，下半年開始放量，加上中國 5G 基站的機箱近期也接獲千台大單，都帶動整體網通需求同步升溫。

另一方面，正淩也看好醫療應用，心導管連接器等出貨升溫，至於電動滑板車，上半年動能放緩，估到下半年回溫。不過，通訊跟醫療需求強勁，已經推升台北廠產能滿載，公司也緊急招人因應、增加產能。

法人預估，正淩下半年營收回溫，加上 AI、醫療等毛利率較佳的產品比重提升，今年毛利率可望增加 1-2 個百分點，全年獲利仍可較去年成長。目前正淩通訊事業營收比重約 45%、醫療比重 28%、工業 25%，其他約 2%。