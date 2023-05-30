中國與OpenAI的距離 「代差」不只幾個月

OpenAI 與 ChatGPT 的出現，如同颶風般席捲整個科技圈，成為全球熱門話題，中國業界也十分關注境內大模型距離 OpenAI 有多遠的問題。

據《第一財經》報導，復旦大學 MOSS 系統負責人邱錫鵬說：「我們不得不說，不光是國內的模型，包括 Google，離 OpenAI 的 GPT4 都還是存在代差的，差距非常大，遠遠不是幾個月就可以追趕上的。」

部分企業認為中國與 ChatGPT 的差距很小，邱錫鵬認為，作為聊天軟體，國產大模型或許與 ChatGPT 差距不大，但作為生產力工具，兩者能力仍然存在代差，這個代差不是幾個月就能追上。

儘管如此，邱錫鵬認為，很多人會思考為什麼中國沒造出 ChatGPT，「能思考這個問題本身就是一個很大的進步，放在 10 年前，我們不會思考這個問題，會覺得一個先進技術發展在美國是應當的」。

網梯科技創始人張震認為，在追趕 OpenAI 方面，算力不是問題，僱傭全球雲端服務商夜裡的「垃圾時間」就解決了，核心是算法、數據能不能真的產生智能，這是挑戰。張震說：「業界認為一年時間能追到 GPT3.5，我覺得不一定追得上，除非把核心程序員挖出來，否則只是看起來很像。」

上海國創中心理事長黃岩則認為，短期內不存在追上的說法，因為這個領域需要巨額投入，目前中國沒有哪家大模型業者投下 OpenAI 那種規模的資金，對於這個高投入、高風險、高回報的領域，中國的資本仍在持幣觀望。

深思考是華為投資的人工智慧（AI）企業，此前發表專業場景多模態大模型。作為身處一線的觀察者，深思考創始人楊志明表示，從通用層面來說，中國大模型與 OpenAI 大概有一、兩代的代差，這個代差代表整個模型層的技術，包括學習的知識、能力等方面的差距。