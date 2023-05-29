〈陸港盤後〉拜登麥卡錫敲定債務上限協議 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周一（29 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.28%，美國總統拜登在周日與眾議院議長麥卡錫達成債務上限最終版協議，避免美國政府違約，投資人對此持謹慎樂觀態度。

滬指周一收盤漲 0.28% 報 3,221.45 點，深成指跌 0.8% 報 10,822.09 點，創業板指跌 1.14% 報 2,203.84 點；兩市成交額合計人民幣 9,208 億元，「北向資金」淨流入 14.37 億元。

電力、船舶、半導體、石油、媒體等類股走高，地產、汽車、食品飲料、釀酒、券商、保險等族群下挫。

香港恒生指數周一收盤跌 1.04%，恒生科技指數跌 1.19%。

拜登周日在白宮表示：「我們有好消息，我才剛與眾議院議長麥卡錫通話了，我們敲定兩黨預算協議。」朝野兩黨同意把舉債上限的規定凍結至 2025 年 1 月，代表拜登在 2024 年 11 月總統大選前不必再為債務上限協商煩惱。為爭取共和黨支持，民主黨同意限制未來兩年的聯邦政府支出。

拜登敦促參眾兩院通過相關預算立法，現在拜登與麥卡錫必須說服同黨同僚支持最新方案，緩解各自黨派中左右翼人士挫敗感。

由於該協議的各項讓步不太可能贏得強硬右派與極左派議員的支持，拜登和麥卡錫正極力爭取中間派議員力挺，期盼國會能在 6 月 5 日大限前進行表決。

此外，國產大飛機 C919 於周一上午 8 時 25 分從上海虹橋機場起飛，執行 MU9197 航班，載客 135 人，並於上午 11 時 5 分降落成都天府國際機場，為 C919 首次載客飛抵成都。

中國東航 (600115-CN) 全球首架 C919 商業首飛航班 MU9191 周日上午在上海虹橋機場起飛，象徵 C919「研發、製造、取證、投運」全面貫通，國產大飛機正式進入民航市場，中國大飛機「空中體驗」正式走進廣大消費者。

C919 商業首航是中國航空史上里程碑時刻，不僅打破 40 多年來西方國家壟斷格局，為中國打開龐大航空市場，帶來更大經濟和就業增量，更為中國打造更強大航空產業集群，培養更多產業科技人才。