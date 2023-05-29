價格戰開打 中國首款「不賺錢不收管理費」理財商品誕生

在中國共同基金管理費收取模式備受爭議之際，一款「不賺錢不收管理費」的銀行理財商品引起市場關注。招銀理財的「招卓價值精選」商品說明書顯示，當商品累計淨值不到人民幣（下同）1 元時，將暫停收取固定投資管理費，為業者首次明確列出「不賺錢不收費」。

據《第一財經》報導，商品說明書顯示，招卓精選是一款風險評級為「R5」（高風險）的權益類商品，以共同基金方式發行，目前僅在母行招商銀行 (03968-HK) 銷售。

在理財計畫費用一欄，該商品明確收取固定投資管理費，費率為 1.5%/ 年，但如果當日累計淨值低於 1 元（不含），管理人將從下一自然日起暫停收取固定投資管理費，直至商品累計淨值高於 1 元（含）。

此前中國也有部分理財商品採取讓利措施，比如去年 3 月市場大幅波動之際，杭州聯合農商行調整多檔封閉淨值型理財商品的固定管理費規則，增加「理財計畫實際運作結果不達業績比較基準下限時，管理人有權減免固定管理費」條款。另外，在養老理財商品試點及個人養老金理財商品中，多數商品均有費率優惠，包括暫免贖回費、投資管理費率低至 0.1%/ 年，或階段性優惠至 0.05%/ 年等。不過，在普通權益類理財商品中，明確表示「破淨」不收管理費者，尚屬首例。

招卓精選 80%～95% 資金投資於權益資產，其餘資金至少 5% 投向固定收益資產，選取中證高股息（930838.CSI）×45%＋港股通高股息（930914.CSI）×45%＋上證國債指數（000012.SH）×10% 作為該商品績效比較基準。

不少分析師認為，招銀理財率先採取「不賺錢不收管理費」，實際上這是一種價格戰，一方面體現對投資人負責的態度，但另一方面也顯示市場偏冷，投資人信心尚未全面恢復。

數據顯示，去年經歷兩次大規模「贖回潮」、「破淨潮」後，理財市場規模在去年第 4 季縮水超過 2 兆元，今年第 1 季延續逐月下滑趨勢，直到 4 月才止跌回升，但發行量仍下降，且規模增量仍集中在現金管理類商品，投資人承擔風險的意願依然較低。