〈貴金屬盤後〉4月PCE通膨提高Fed升息機率 黃金周線連三黑  

黃金期貨周五 (26 日) 幾乎持平，周線連續第三度收黑，投資人在聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標出爐後拋售黃金，同時持續評估舉債上限談判進展，和觀察最近主導金價的美元走勢。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 60 美分或不到 0.1%，報每盎司 1944.30 美元。

黃金期貨本周下跌 1.9%。

貴金屬分析師正在觀察，黃金從 5 月初的多年高點拉回，究竟是繼續下跌的前兆，或只是反彈前的短暫休息。

白宮和國會共和黨人正在磋商把舉債上限延長兩年。獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「雖然華府傳來正面消息，但舉債上限協議可能難以在 6 月初以前敲定。」

即使如此，短線交易員仍期待協議即將敲定，並在通膨數據顯示 6 月可能升息之後，持續拋售黃金。

美國周五公布聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標，4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.7%，較 3 月增溫。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Steible 說：「PCE 數據剛剛朝黃金市場的凳子踢了一腳。」

交易員如今押注，Fed 6 月將連續第 11 度升息。由於黃金本身不孳息，在升息環境中，投資魅力相對降低。

美元和 10 年期美債殖利率正徘徊在 3 月中旬迄今的高點，邁向第三周上漲。當美元升值，海外買家買進美元計價的黃金時成本提高，因此不利金價。

ICE 美元指數 (DXY) 周五變動不大，約報 104.21，本周上漲 1%。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 說，美元最近幾周因為 Fed 官員鷹派談話和強健的美國經濟數據而增強，市場對降息的預期逐漸減弱，使黃金再度屈服在美元新一輪買盤之下。

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