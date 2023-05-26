我的二手房賣不掉！杭州房東集體焦慮 擺低姿態

從去年開始，中國杭州不少房東發現房子不好賣，賞屋者寥寥可數。「二手房難賣」幾乎成了市場共識，房東很焦慮，低於市價脫手不甘心，但房東如果不肯大幅降價，就可能賣不掉二手房。

買家遲到一小時 房東不敢不等

在社交網站上，杭州房東紛紛分享自己賣房難的經歷。據《潮新聞》報導，西湖區的一位房東說，去年開始賣房。為提高房子曝光率，每天給仲介打電話溝通，房源消息輪番在鏈家「必看好房」、我愛我家「甄選好房」展示，但一直沒激起什麼水花。

該房東說：「去年有個客戶約好了時間過來看房，最後這位客戶遲到了一個多小時，但是我也願意等。沒辦法，房子太難賣了。現在的房東，姿態真的有點卑微。」

有房東為了增加房子帶看量，下血本與貝殼簽「好讚好房」。該房東表示，這樣房源可以在仲介平台上得到更多流量傾斜和曝光，但他需要支付一筆不菲推廣費，「看房量的確上來了，仲介一個月帶看了 15 次，但是最後來談價格的客戶一個都沒有。」

方莉（化名）2020 年入手解放路上一套老房子，建築面積不到 50㎡，總價為人民幣（下同）190 萬元。方莉說，剛入住時十分滿意房子的路段、裝修及上班通勤距離。今年年初，方莉決定賣掉這套老房子，置換新房或次新房。

方莉打聽後發現，如果按現在成交價，至少賠 35 萬元。更令人頭疼的是，即使這樣都沒人上門看房。「已經虧了這麼多，實在不想再降價了，但房子賣不掉，我就沒辦法置換，真是糾結啊。」方莉說。

方莉的情況並非個例。市中心經紀人也說，老小區的房東最焦慮，因為過去一年多老小區價格跌得多，且房東不大幅降價就賣不出去。我愛我家數據顯示，朝暉 1-9 區掛牌房源量超過 600 套，不少房源的掛牌單價已跌破 3 萬元，最低掛牌單價僅 2.7 萬元。

房東又降價又分擔稅費 還幫買家省仲介費

那些成功賣掉房子的房東，經驗就兩個字：降價。

一位網友發帖說，一位朋友歷時 17 個月，終於把位於三墩中海紫藤苑的一套房子賣出去了。這位朋友早在 2021 年下半年就掛牌賣房，建築面積 90㎡，掛牌價 385 萬元。起初這位朋友覺得自己這個掛牌價很誠心，肯定能賣掉，「同小區同戶型的房子，掛牌價基本都是 390 萬元，我的心比較平，應該不難賣。」然而，掛牌後賞屋者寥寥可數。

該網友當時勸這位朋友，房價接下來可能還要跌，但朋友不以為然，反而認為該網友是「空軍」。最終低迷市場狠狠打了這位朋友的臉，之後，為了快點賣掉房子，他不得不一降再降，最終這套房子以 312 萬元成交，比原掛牌價足足便宜 73 萬元，成交單價 3.46 萬元。

「我剛剛降價賣掉了杭州四季青的老破小。」上城區夕照新村的一位房東說，這套老破小建築面積不到 50㎡，兩室一廳，帶一個陽台，位於二樓，是學區房。即便物件是名校學區房，房子掛牌半年，房東眼睜睜看著房價從 250 萬元一路跌破 200 萬元，最終以 198 萬元成交，單價不到 4 萬元。

一網友跟帖表示，自己是隔壁小區，57㎡的房子，掛牌價從 245 萬元一路降到 188 萬元才賣掉，算下來單價不到 3.3 萬元。

一位蕭山南部臥城的房東則說，除了降價，他願意與買家一起承擔二手房交易涉及的稅費，還找相熟仲介人員幫買家省仲介費。