〈貴金屬盤後〉美遭惠譽放入降評觀察名單 黃金、白銀跌至九周低點  

黃金和白銀期貨周四 (25 日) 雙雙挫跌至九周低點，連續第四個交易日收黑，信評機構惠譽 (Fitch) 把美國 AAA 頂級信評放入負向觀察名單、幫助美元走強是主因。

6 月交割的紐約黃金期貨下跌 20.90 美元或 1.1%，報每盎司 1943.70 美元，是 3 月 21 日以來最低收盤價。

惠譽表示考慮調降美國債信評等，此消息帶動美元升值，並打壓黃金。

Sevens Report Research 分析師說：「債限談判劇碼吸引絕大部分注意力，但美國聯準會 (Fed) 多位官員最近轉向鷹派的談話論調，幫助美元升值，並刺激對政策敏感的利率 (主要為到期日在違約 X 日之後的債券) 上揚。」

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周三說，他還沒決定 6 月要不要支持再次升息，但除非看到通膨降溫的進展，否則不會支持暫停升息。

儘管如此，根據周三公布的 5 月會議紀錄，有幾名官員表示如果經濟發展如他們所料，可能不需要進一步的政策緊縮。

Sevens Report 分析師說：「如果美元持續升值、殖利率延續最近上揚走勢，黃金今年的上升趨勢可能被打破。」

黃金本月迄今已經翻黑，但今年迄今依然保持將近 5% 的漲幅。

黃金在 5 月初漲至歷史次高價，但之後隨著美元走強，而持續拉回。美元升值，代表海外買家買進黃金的成本變高。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，美元升值是導致黃金可能進一步下跌的主因，他預測黃金期貨可能跌向每盎司 1900 美元。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 的舉債上限談判，似乎快接近達成協議，包括削減支出和提高債限。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「這對黃金是二度打擊... 如果本周末達成協議，就會移除檯面上最大的風險。」

美國周四公布上周初領失業金僅溫和上揚，代表就業市場仍強，而且第 1 季國內生產毛額 (GDP) 也獲得上修，這些因素都讓黃金延續頹勢。

Moya 說：「我們看到另一輪令人印象深刻的經濟數據，代表美國經濟依然保有韌性... 並替再次升息的論點增添佐證。」

交易員正在等待周五公布的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 偏好的通膨數據。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，根據市場最新押注，Fed 6 月升息 1 碼 (25 個基點) 如今機率為 50%，而且直到 9 月以前都不會降息。

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