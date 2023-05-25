輝達股價飆漲 帶動ASML和台積電同步走升

在輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 財報給投資人留下深刻印象後，荷蘭公司 ASML (ASML-US) 和台積電 (TSM-US) 這兩家全球最重要的半導體公司股價周四 (25 日) 上漲。

輝達周三 (24 日) 公布的獲利和營收大幅超出市場預期，並預測第 2 季銷售額約 110 億美元，比華爾街估計高出超過 50%，使該公司股價在周三盤後交易飆升超過 24%。

當前科技市場對人工智慧 (AI) 相關晶片的需求激增。輝達設計和銷售用於數據中心並繼續為 AI 應用程式提供動力的繪圖晶片 (GPU)。近幾個月來，人們對 AI 的興趣激增，主受 OpenAI 的 ChatGPT 病毒式傳播影響。

輝達的股價上漲也引發全球晶片股的上漲。

其中最著名的 2 支個股就是 ASML 和台積電。總部位於荷蘭的 ASML 在周四歐洲早盤交易上漲超過 5%。在台灣上市的台積電收盤上揚逾 3%。

這種反彈可以用一個簡單的事實來解釋：輝達並不生產自有晶片。相反地，它依靠世上最先進的晶片製造商台積電來製造其 GPU。台積電依賴 ASML 的光刻機，這些機器是製造世界上最先進半導體所必需的。

輝達對第 2 季的樂觀預測加強了人們對其將增加台積電等公司訂單的預期，而台積電又依賴 ASML 的設備。

輝達財務長克雷斯 (Colette Kress) 在周三的財報電話會議上表示：「我們為應對下半年的供應量而大幅增加採購。」

整個半導體產業的股價上漲凸顯出半導體供應鏈的集中性。

在設計 AI 晶片方面，輝達可以說是領先者，但它依賴世上最大、最先進的代工晶片製造商台積電。台積電為包括蘋果 (AAPL-US) 在內的許多公司生產晶片。

同時，ASML 是世上唯一一家能夠製造和銷售價值 2 億美元極紫外光 (EUV) 光刻機的公司。這個機台是製造尖端晶片所必需的，輝達的高階 GPU 正需要類似的工具。