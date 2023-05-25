美國品牌聲譽百強榜公布 特斯拉排名暴跌50位

新聞網站 Axios 與民調公司 Harris Poll 週三 (24 日) 公布 2023 年美國品牌聲譽百強榜 (Axios Harris Poll 100) 的調查結果，特斯拉排名從去年的 12 名暴落至 62 名。

2023 年 Axios Harris Poll 100 聲譽排名是基於對具有全國代表性樣本的 16,310 人的調查得出的。該研究於 3 月 13 日至 28 日進行。受訪者被要求指出當今聲譽最好的兩家公司和聲譽最差的兩家公司，然後對提名進行統計。

受訪者根據 9 個聲譽維度對 100 家最受關注的公司進行評級，以計算每家公司的聲譽商數 (RQ)。

特斯拉今年的 RQ 為 74.3，該公司在品質、公民意識和信任方面得分最低，但在企業發展軌跡、願景、產品與服務方面得分最高。

就汽車製造商中，豐田汽車 (Toyota) 今年的排名最高，以 81 分的 RQ 排名第 6 名。本田 (HONDA) 排名第 14，SUBARU 排名第 16，BMW 寶馬排名第 24，福特排名第 32，通用汽車排名第 34。福斯汽車排名 56，均高於特斯拉。

特斯拉和推特皆入列 2023 年美國品牌聲譽百強榜 (圖片：翻攝 marketwatch)

值得一提的是，特斯拉並不是 2023 年美國品牌聲譽百強榜中唯一一家上榜的馬斯克領導的公司。推特也進入排行榜中，但排名明顯低於特斯拉，推特排在第 97 名，僅高於福斯公司 (Fox Corporation) 和 FTX，以及川普集團。

特斯拉執行長馬斯克反覆無常的言論和公開的政治傾向，以及在他收購推特後該平台上仍然肆虐的謾罵和仇恨言論，顯然正在損害特斯拉的聲譽。

馬斯克收購推特以來，過分專注於經營推特，甚至疏遠了他的一些最堅定的支持者。馬斯克最近任命前 NBCU 廣告行銷主管 Linda Yaccarino 接替他擔任推特 CEO，希望消除投資人疑慮。

而且自馬斯克接管以來，推特便一直流失廣告客戶，讓廣告業界的知名人物來擔任推特負責人是個明智之舉。