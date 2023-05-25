林毅夫：中國有望在2030年超車美國 躍全球第一大經濟體

世界銀行前首席經濟學家林毅夫近日表示，若中國未發生「黑天鵝事件」，今年實質經濟成長率有機會超過 6%，且中國經濟總規模有望在 2030 年超車美國，躍居世界第一大經濟體。

據《鳳凰衛視》報導，談及今年中國經濟成長目標時，林毅夫說，中國政府設定的國內生產毛額（GDP）成長 5％目標屬保守估計，若中國未發生「黑天鵝事件」，預估實質經濟擴張很可能超過 6％，他有信心下半年經濟會明顯回升。

林毅夫說：「從供給側的技術可能性來看，中國應該有 8％的增長潛力。所以中國發展潛力挺大，加上有經濟反彈，所以我認為今年經濟發展速度應該會高於政府所提到的 5％增長，甚至完全有可能 6％左右。」

中共「二十大」報告中提到建國百年，中國要成為先進發達國家。林毅夫認為，到 2049 年，中國人均生產值將達到美國的一半，而中國 GDP 有望達到美國的兩倍。按市場匯率計算，他預測中國經濟總規模可能在 2030 年超越美國，成為全球最大經濟體。

在中美科技戰持續加劇之際，中興、華為等一連串事件引發人們關注「卡脖子」技術問題。林毅夫強調，高新科技一般為多個發達國家擁有。除了要時刻保持供應鏈靈活性，中國也要以「新型舉國體制」克服「卡脖子」難題，把關鍵技術掌握在自己手中。

另外，有關中國「人口紅利」消失的問題，林毅夫並不認同，他強調，中國經濟成長的重要指標是「有效勞動」，且新增勞動力教育水準不斷提高帶來人口品質紅利，這些因素都有助於減輕勞動力數量減少對經濟發展的影響。