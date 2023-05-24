〈能源盤後〉汽油需求預期提振 原油收高 沙國王儲警告空頭「小心」

本月底將迎來美國夏日駕駛旺季，原油期貨價格和汽油期貨價格周二 (23 日) 均收高。

交易員也注意到沙烏地阿拉伯能源部長的言論，他警告賣空者恐將感受到痛苦。OPEC + 部長級會議預計 6 月 4 日在維也納召開。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 86 美分或 1.2%，報每桶 72.91 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 85 美分或 1.1%，報每桶 76.84 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.66 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.36 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.3%，收每百萬 Btu 2.32 美元，在周一下挫 7.2% 後延續跌勢。

市場驅動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲周二在 Doha 經濟論壇上發表演說，嚴厲警告石油投機者「小心」後，油價攀升。RBOB 汽油市場突然意識到「夏日駕駛季即將開始，而汽油庫存緊繃」，這可能開始改變石油產業動態，從一直環繞在宏觀經濟擔憂情緒，轉為關注供需現況。

沙國和 OPEC + 盟國 4 月初意外宣布 5 月起擴大減產後，引發原油價格飆升，但漲勢在月底前被沖走。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 指出，由於 OPEC+ 將於 6 月初舉行會議，因此仍存有再次意外減產的風險，且市場仍對 4 月初意外減產的消息感到痛苦。「目前還沒有跡象表明這是 OPEC + 的策略思路，但 4 月初當時也沒有跡象，所以大家仍應保持謹慎。」

與此同時，分析師還表示，陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 假期周末將提振對汽油和噴氣燃料的需求。

瑞穗能源期貨執行董事 Robert Yawger 報告指出，隨著陣亡將士紀念日假期臨近，投機者料想需求將提高而湧入，令周一汽油期貨價格上漲 2.8%。

能源情報署 (EIA) 公布，美國汽油庫存量為 2.183 億桶，比 2022 年 11 月 4 日創下的 9 年低點 2.057 億桶還要少 1260 萬桶，Yawger 認為，這意味著庫存狀況可能影響相對近期的未來走勢。

EIA 周三將公布上周美國石油供應數據。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (5/19 止) 美國原油供應減少 50 萬桶，汽油供應減少 80 萬桶，蒸餾油庫存預期不變。