愛比科技前進COMPUTEX 發表視訊會議攝影機等新品

視訊溝通領導品牌 IPEVO 愛比科技 (6858-TW) 今 (24) 日宣布，將前進 COMPUTEX，以創造溝通無限可能為主軸，並展示 TOTEM 360 視訊會議攝影機等新品，並展出高度混合溝通需求的場域之下皆適用的解決方案。

愛比科表示，視訊溝通場域不斷擴大，越來越多企業組織已將視訊溝通視為工作、協作的日常，此次展中將下半年將推出的多款視訊溝通新品，包含 AI 聽聲辨位、全景 5K 等頂規功能的年度旗艦產品 TOTEM 360 視訊會議攝影機，以及全新會議音訊設備、進階實物攝影機、文件掃描器與網路攝影機等。

另外，愛比科也在 COMPUTEX 展區規劃四大主題區，包含視訊會議、智慧掃描、視訊協作以及企業應用，更能替企業在 AI、機器學習、邊緣運算等應用上發揮加乘效用、協助企業邁向數位轉型最後一哩路。現場將實機展示包含商務、教育、智慧製造及醫療等多元產業專業工作者都適用的解決方案。

愛比科表示，視訊會議區將展出 TOTEM 全系列會議室攝影機產品，智慧掃描區則有旗下 智慧掃描器產品線，視訊協作區展示視訊協作助力教育業者提升混成教學品質，企業應用展示全新輕巧的攝影機 MP-8M 與配件，適用即時通訊、監控、攝錄影紀錄等有高度需求的工業與商業場域。