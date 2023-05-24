中環投資觀光股效益顯現 本季獲利有望季增

中環 (2323-TW) 董事長翁明顯今 (24) 日表示，除了本業走向高毛利、高單價產品，今年將首度參加台北國際電腦展 COMPUTEX，投資事業也已見成效，包括成為台灣高鐵 (2633-TW) 第八大股東、持股觀光股夏都 (2722-TW)、遠雄悅來大飯店等，預期第二季獲利有望進一步增加。

翁明顯指出，長期部署投資其他潛力行業，除了成為台灣高鐵第八大股東外，夏都持股近 20%、遠來約 17%、長榮等，看好隨著疫情解封後，全球旅遊觀光行業蓬勃發展，投資項目將為公司帶來顯著回報。

本業方面，光碟在全球市佔已經達到 80%，產品進入高單價、高毛利，整體研發能量強大，此外，併購 Verbatim 品牌、取得全球業務及通路，擴展營運版圖，並進入下一個更好的階段。

中環今年將首度參加台北國際電腦展 COMPUTEX，此次 Verbatim 將展示全新產品，展現品牌的創新實力和未來方向，除了象徵轉型，新產品也將對集團今年下半年營收做出重大貢獻。

其他事業方面，餐飲事業隨著疫情解封，比夢烘焙坊、康迎鼎等均開始獲利，今之最則已接近獲利邊緣，翁明顯指出，展店不會像過去積極，如果有看到好的點才會評估。

電影院威秀今年也開始獲利，翁明顯表示，今年會在新店裕隆城開幕新點，預計 9 月開幕，明年則會在高雄義享開設新點，此外，今年陸續會上映多檔大片，營運看好。