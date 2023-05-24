晶睿Q2營運有望季增 全年保守看待

安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (24) 日舉行法說，展望後市，總經理廖禎祺表示，第二季營運不會比第一季差，不過受到整體環境影響，手上訂單需求沒有去年多，整體營運也保守看待。

毛利率表現方面，廖禎祺指出，第一季毛利率下滑，主要是產品組合改變，其中代工比重提高至 7 成，不過物料成本已經回穩，期待有助後續毛利率正面助益。

廖禎祺坦言，在全球總體環境利率與通膨不確定性下，今年首季相較去年第四季營運漲勢確實開始放緩，不過整體安防市場需求仍然存在，主因是物料供應緩解改善交期，有助嚴控庫存、提高周轉率。

產能方面，晶睿越南廠第一季已經開始投產出貨，後續還會評估其他產地的可能性，透過台達集團資源共享，精進智能製造能力複製量產，此外，持續發展智能工廠，建置自動設備外也致力優化作業流程，提高營運韌性。

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