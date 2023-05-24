聯嘉下半年兩岸廠區稼動率達100% 估全年營運成長3成

LED 車燈光源模組廠聯嘉光電 (6288-TW) 今 (24) 日召開股東常會，董事長黃國欣表示，電動車世代已經到來，下半年台灣總部稼動率將達 90-100%，東莞廠稼動率將達 100% 以上，依客戶所擬訂銷量推算，今年營收和獲利成長目標上看 30%，並樂觀預期，隨著陸續為新的車燈客戶認證和提供訂單，未來幾年營收將呈現大幅成長。

展望今年，黃國欣表示，近期已感受到客戶的需求持續增溫，美國廠量產效益逐漸顯現。

黃國欣說明，聯嘉積極開發前瞻車用 LED 創新光源與動態模組，並積極申請美、歐、亞洲多國專利，其中，UniFlex 專利技術除了運用於 TESLA, Ford, Rivian, Fisker 等電動車品牌，Uniflex Linear 線發光技術，也導入 GM(通用汽車) 甫亮相的頂級旗艦純電動豪車，及北美多款新車的設計專案。

目前聯嘉主要客戶與營收來自北美地區，美國每 9.3 輛新車就有一輛車使用公司的 LED 光源產品，市占率較 2021 年的 11.7 輛增加。

此外，黃國欣強調，透過巨量轉移技術，開發出像素間距 1.25 的 Mini-LED，可運用於大型商用顯示屏，將在今年開始貢獻營收。

在節能照明產品方面，黃國欣提到，為霧區安全製造 LED 警示燈具，結合 IoT 功能，已使用在金門大橋的濃霧警示系統上，未來將可應用於高速公路、各快速道路、公路和山區，產值將上看數億元。

黃國欣樂觀看待，未來幾年營收將呈現大幅成長，其中，在美國密西根新廠部分，已於去年第四季開始量產 2 款新車，若下半年稼動率增加至 70% 以上，有機會達單月損平，未來若裝設 7 條產線且全產能開出，則一年營收可貢獻新台幣 20-25 億元，預計 2026 年達滿載。

黃國欣對股東說明，過去一年原本預期全球車市將會回復到疫前的榮景，但未料，歐美汽車銷量較前一年小幅衰退，加上國際間的突發性風險，如俄烏戰爭、全球運費回降幅度不如預期，以及晶片仍有短缺等不利情況，所幸經營團隊努力，稅後純益 1650 萬元，年增 58.5%。