〈能源盤後〉原油小幅收高 天然氣大跌7% 吐回上周逾半數漲幅

隨著投資者關注美國債務上限談判，原油期貨價格周一 (22 日) 小幅收高。天然氣期貨價格在上周大漲後，周一收盤跌餘 7%。上周美國天然氣因產量有量即將下降的跡象而大幅上漲。

能源商品價格

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 19 美分或 7.2%，收每百萬 Btu 2.40 美元，上周大漲 14.1%。

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 44 美分或 0.6%，收每桶 71.99 美元，該期貨今日收盤到期。

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 36 美分或 0.5%，報每桶 72.05 美元，該期貨為交易最活躍的 WTI 原油期貨。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 41 美分或 0.5%，報每桶 75.99 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.65 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.37 美元。

天然氣市場驅動力

周一天然氣大跌，吐回上周 14.1% 漲幅一半以上。

能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周美國天然氣庫存供應量增加程度小於預期。高盛周日分析師研究報告寫道，「這加劇了上周起天然氣分銷中心亨利港空頭回補驅動的反彈漲勢。」

根據貝克休斯公司周五公布的數據，在 5 月 12 日止的一周，天然氣鑽井平台數量大減 16 座後，數量降至 141 座。根據高盛，該周下降數量為 7 年多來最大下降程度。上周 (5/19 止) 天然氣鑽井平台數量維持在 141 座不變。

高盛分析師指出，天然氣鑽井平台數量急劇下降符合預期，即生產商將繼續通過削減投資來應對低油價，這將有助於平衡今明兩年的市場，同時天然氣需求增長仍然有限。

石油市場驅動因素

在上周 WTI 原油漲餘 2% 後，周一原油繼續走高。

StoneX 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，周一油價的上升「非受任何特定因素的推動，因此價格會上漲到哪仍有待觀察。」然而，「需求轉疲的說法現在已大致在價格上反映出來，與前幾周相比，賣空者現在比較沒理由大幅壓低價格。」

美國拜登總統與眾議院議長 Kevin McCarthy 預定周一下午會面，周日雙方已通過電話，而 McCarthy 向媒體表示，該通話「富有成效」。雙方代表多次談判聚焦於削減支出的議題上。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，美國債務上限談判的僵局嚴重影響了石油交易商的情緒，若不加以解決，美國財政部最終恐耗盡資金以履行其義務，這種情況可能會引發未知規模的危機。

儘管雙方都因邊緣政策而呈現謹慎和緊張，但大多數投資者仍相信，共和黨和民主黨將在最後一刻達成協議，提高美國債務上限。「但在那之前，全球石油市場預計將出現更多波動，隨著 6 月初的最後期限臨近，價格可能會進一步下跌。」他說。

其他消息方面，貝克休斯上周五公布，美國活躍石油鑽井平台數量連續第三周下降，上周減少 11 座至 575 座。

ING 商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告提道：「美國鑽井活動放緩是市場擔憂點之一，今年下半年石油市場預計將見可觀的短缺。生產商似乎偏向對價格走疲的環境做出回應，而不是對今年後段時間市場趨緊的預期做出回應。」

「宏觀形勢也可能讓生產商更加猶豫。然而，這趨勢對 OPEC + 來說是好消息，因為這表明他們將能夠繼續支撐價格，而不會有市占遭美國生產商奪走的風險。」他們寫道。