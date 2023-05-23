〈陸港盤後〉美國朝野尚未敲定債務上限協議 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周二（23 日）收盤同步走低，滬指大跌 1.52%，利空是美國朝野兩黨尚未敲定債務上限協議，且兩位聯準會（Fed）官員放鷹，表示今年有必要進一步升息。

滬指周二收盤重挫 1.52% 報 3,246.24 點，深成指跌 1.03% 報 11,012.58 點，創業板指跌 1.18% 報 2,253.33 點；兩市成交額合計人民幣 7,658 億元，「北向資金」淨流出 79.76 億元。

保險、銀行、券商類股同步下挫，媒體、電力、半導體、建築、釀酒等族群均走低，醫藥類股則逆勢走高。

香港恒生指數周二收盤跌 1.25%，恒生科技指數跌 1.31%。

美國債務上限談判遲遲無法突破僵局，促使總統拜登決定縮短亞洲行程，提早返美與眾議院議長麥卡錫磋商，兩人在周一傍晚會談約一個多小時。

麥卡錫在會後說：「今晚氣氛比之前歷次討論更好。我們的討論富有成果，但還沒有協議。」拜登稍後也發布聲明，表示這次會談富有成果。「我們重申，違約不是檯面上選項，前進的唯一方法是兩黨協議。」

美國財長葉倫周一也再度敦促國會儘快提高舉債上限，她說美國很可能 6 月初就無法履行政府償付義務，若國會無法提高法定舉債上限，最快 6 月 1 日就會引爆美國前所未有的債務違約。

此外，聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）周一表示，支持再升息兩次。明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）則說，還沒看到銀行業面臨壓力抑制物價的跡象，如果物價壓力未如預期般減緩，可能為官員進一步升息敞開大門。

卡斯哈里表示：「我認為現在還難以判斷 6 月是會再升息或跳過。對我來說，重要的是不要發出我們已經罷手的訊號。」

卡斯哈里說：「如果央行 6 月按兵不動，不代表緊縮周期已經結束，對我來說，這代表我們在蒐集更多資訊，我們有沒有可能在 7 月再度升息？」

