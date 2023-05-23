【選股策略】一文掌握三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？

一、為什麼要看籌碼？

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是該公司的股票在外流通數。

利用供需法則的概念，我們可以知道供需變動會牽動價格的走勢，股價的變動也易受總發行股數影響。

舉例而言，有 2 間公司股本分別為 10 億與 100 億，此時同樣買進 1,000 張股票，股本 10 億的公司因為在外總發行股數少，股價的波動理論上就會較 100 億股本的公司來得高，當然參與者是誰，是少數人還是多數人買，也是影響股價走勢的關鍵因素，由此可見，掌握籌碼的變動性與流向，是提高投資勝率的方式之一。

有別於國外市場，台灣股票市場揭露的籌碼面資訊，是投資人一大福音，透過研究公開資訊掌握某檔個股由誰參與、籌碼流向，就是籌碼分析主要在做的事。

二、三大法人是什麼

在台灣的股票市場中，我們常聽到「三大法人」，到底三大法人是什麼？這個得先從「法人」的概念先理解。

在法律中，將人分為兩種，一是自然人、一是法人。自然人是指一般人，包含你我他，擁基本人權。法人則是指營利組織機構、公司，是法律上賦予權力的團體。而在台灣股票市場的三大法人，是指用法人機構投資的人，主要指外資、自營商、投信三大類。

1. 外資

指的是台灣以外的投資機構，是外國機構投資者，透過證券商在台灣證交所進行買賣。

以台灣股市來看，外資的資金占比、成交量都是股市最高的，因此標的的流動性就相當重要，因此進出多以大型權值股為主，並且以基本面、產業面來評估該公司未來的發展性，資金流向則受全球股市與市場氛圍影響。

2. 自營商

自營商為證券公司自有的投資部門，主要是用公司的錢去買賣股票，而非投資人的資金操作，即為券商自己找操盤手來幫公司賺錢。

自營商是三大法人中操作最為多元的，光是買進的策略就會細分成自行買進、避險等，雖然交易資金不大，但由於頻率高、周轉快也讓自營商擁有相對大的交易量。

3. 投信

投信為國內的證券投資公司，即為基金公司由基金經理人操作投資人的錢，主要獲利來源是向投資人收取手續費與管理費，會因基金的性質而決定投資範圍在哪。與外資相比，投信的資金與成交量都相較小，但基金經理人在台股因績效考量，多為中期波段操作為主。

小結：外資可以理解成外國來的錢、自營商是公司的錢、投信則是投資人的錢。

三、三大法人買賣超如何影響大盤

由於三大法人所掌握的資金量體相對的高，因此動向往往會被高度關注，甚至是拿來判斷未來股市變化的指標，畢竟大資金進出的背後，可能會有些不為人知的故事，因此隨著大資金買賣的方式，也是籌碼面分析的一環。(除了三大法人以外，籌碼也可以更往下細分為各券商分點的買賣超。)

在普遍情況下，由於三大法人握有大量資金，因此當它們大舉買進，整體市場上漲機率高，大量賣出則是易使市場下跌。不過在三大法人的投資策略有所差異的情況下，不見得每次都會有相同的看法。

一般來說自營商是三大法人當中相較不具參考價值的，原因是他們操作風格偏短線，再者也無法單靠買賣判斷是看好還是避險。

外資看法則是偏向基本面，因此操作週期以中長線為主，而這個長線可能達數年，因此比起現貨，外資在期貨與選擇權上的布局，相對更值得作為中短期的參考依據。

投信的買賣進出則是被認為值得參考的指標，原因是它們在有績效壓力的背景下，鎖定的個股多為中小型的股票，較容易產生行情，但不代表投信每次都一定對，有時也可能因為追求絕對的績效使得買在相對高點。

由此可知，三大法人因手握資金大，對大盤漲跌有著一定的影響，但不代表它們一定穩賺不賠，因此法人的進出只能拿來當作參考判斷的指標，不能當作完全當作依循喔！

四、 如何查詢三大法人交易資訊

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Step 1. 打開大戶投 > 選股報價

Step 2. 選股報價 > 籌碼精選

Step 3. 依喜好選擇外資、投信買賣進出

以上圖為例，當我們選擇看投信持股比率排行時，可以看到投信持股比例由高至低的排行，由於法規限制單一基金對一檔股票持股最多佔該股票總市值 10%、也最多佔基金持股上限 10%。因此若單一個股持股接近上限，可能就要留意投信是否由買轉賣喔！

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五、怎麼解讀法人買賣超

新聞媒體經常報導三大法人買賣動向，其中又以買賣超最常被關注，買超指的是三大法人買進數量、金額超過賣出的數量、金額，意思是法人買得相對多，而散戶可能賣得多的機率高。

賣超則是相反，代表法人買可能賣得多，散戶買得多機率高。

但需要注意，市場上指的法人只是「統稱」，舉例來說外資法人可能就包含許多機構，因此若整體買超只能說明最終買賣整體加總起來買大於賣，不見得代表所有外資看法皆相同的，因此短期的買賣超天數難以判斷法人在想些什麼。

雖然短期買賣超可能較不具參考價值，但可以透過買賣超天數、買賣超張數，以拉長時間區段的方式，來判斷進而提高勝率，因為當法人有段時間的動向皆相同，可以推測它們一定看見了些什麼。

在三大法人中，當前以投信相較具參考價值，由於基金經理人都是台灣股市的投資翹楚，無論行情多空皆需面對績效壓力，我們可以藉這些專家視角、觀察其買賣的情況，來發現是否有投資機會。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

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