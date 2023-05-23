塵埃落定！中國前副外長謝鋒傳今早啟程赴美 擔任駐美大使

在美國總統拜登表示美中關係很快就會解凍之際，據美國與香港媒體報導，中國前外交部副部長謝鋒周二（23 日）啟程赴美，擔任中國新任駐美大使，顯示北京欲減緩美中關係緊張。

美國政治新聞網站《Politico》報導，兩名匿名人士透露，中國新任駐美大使謝鋒最快周二抵達華府履新。《星島頭條網》則報導，謝鋒周二上午從上海乘搭東方航空航班，將於當地時間周二下午（台北時間周三凌晨）抵達紐約甘迺迪國際機場。

中國前駐美大使秦剛今年 1 月接任外交部長後，中國駐美國大使已空懸超過四個月，為 1979 年中美關係正常化以來懸宕最久的一次，凸顯兩國關係緊繃。

此前已有消息傳出，接替秦剛的人選，就是秦剛的副手之一謝鋒，但中國政府始終未正式公布人事命令。

謝鋒現年 59 歲，江蘇人，畢業於外交學院，在 1980 年代進入外交部，長期參加對美工作，2000 年至 2003 年擔任駐美大使館參贊、發言人。2018 年，他擔任駐美公使，2010 年出任外交部北美大洋洲司司長，2014 年獲任命為駐印尼大使。

2017 年，他擔任外交部駐香港特派員公署特派員，經歷修例風暴。2021 年年初返國擔任副外長，主管涉美事務。他當時在辭行信說，過去三年，面對外部勢力瘋狂干預，駐港特派員公署「堅決捍衛國家主權、安全、發展利益」。

謝鋒今年 1 月曾在一次演說表示，和平共處是中美必須堅守的底線，中美一旦對抗，無論是冷戰、熱戰、貿易戰抑或科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。