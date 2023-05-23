〈台股盤前要聞〉美債違約金融業曝險逾兆元、集盛攜手儒鴻擴大合作 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，美債上限協商卡關，金管會主委黃天牧表示，台灣金融業 6 月底要到期的美國公債僅 916 億元，所有美國公債曝險則是 1.3 兆元；加工絲廠集盛聚酯機械彈性絲 Soufflex，除了與儒鴻 (1476-TW) 合作打進 Lululemon 外，集盛也打進 Adidas 等品牌客戶。以下是今 (23) 日必看重要財經新聞。

美債上限協商卡關 台金融業曝險 1.3 兆元

美債上限協商卡關，立委林楚茵昨 (22) 日在立法院財會質詢時關切國內金融業是否受衝擊，金管會主委黃天牧表示，台灣金融業 6 月底要到期的美國公債僅 916 億元，所有美國公債曝險則是 1.3 兆元。閱讀全文...

集盛環保彈性絲獲新品牌陸續導入 攜手儒鴻擴大合作

加工絲廠集盛 (1455-TW) 聚酯機械彈性絲 Soufflex，除了與儒鴻 (1476-TW) 合作打進 Lululemon 外，集盛也打進 Adidas 等品牌客戶，目前全產全銷，加上後續新品牌陸續加入，公司也規劃將進一步擴產。閱讀全文...

5 月外銷訂單年減估逾 2 成 經部估上半年訂單負成長

經濟部統計處昨 (22) 日公布 4 月外銷訂單統計，4 月訂單金額 424.9 億美元，較去年減少 18.1%，連續 8 個月負成長，經濟部預估，5 月外銷訂單年減幅逾 2 成，今 (2023) 年上半年外銷訂單年增率恐將呈現負成長。閱讀全文...

大聯大轉投資掛牌加持 Q2 獲利逾倍增

IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 昨 (22) 日召開法說會，財務長袁興文表示，隨著客戶庫存去化告一段落，現階段應該已是谷底，將持續密切觀察下半年復甦力道，第二季則因認列未實現評價利益，整體淨利估較上季逾倍增。閱讀全文...

博晟抗生素納健保出貨量倍增 上修全年營運展望

博晟 (6733-TW) 昨 (22) 日舉行法說，隨著抗生素產品美諾幸凍晶注射劑 (Minocyclin) 納入健保，醫院使用量擴大，今年出貨量從 5 萬劑上修至 10 萬劑，加上愛膝康 (RevoCart) 一次性軟骨修補系統穩定成長、日本簽約金預計本季入帳，全年營收有望倍增、突破億元。閱讀全文...

鼎越開發北市商辦案「京華廣場」公開 估每坪售價超過 200 萬元

以超過總價 372 億元標脫總價創下史上單宗商用不動產新高的「京華城」，在 2022 年已打掉改建大型商辦案「京華廣場」，昨 (22) 日正式對外公開，鼎越開發指出，預料每坪售價超過 200 萬元。閱讀全文...

