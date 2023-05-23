〈貴金屬盤後〉Fed官員暗示利率更高更長久 金價收黑

〈貴金屬盤後〉Fed 官員暗示利率更高更長久 金價收黑



黃金期貨周一 (22 日) 收黑，聯準會 (Fed) 兩名官員放鷹，表示利率將升更高、維持在高點也更長久，一番話打壓不孳息的貴金屬資產，同時，投資人靜待美國朝野兩黨的舉債上限談判結果。

6 月交割的紐約黃金期貨下跌 4.40 美元或 0.2%，報每盎司 1977.20 美元。黃金期貨上周下跌 1.9%，是 2 月 3 日為止一周以來最大下跌幅度。

美國總統拜登周一將與眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 討論是否提高法定舉債上限。Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，雖然大家擔心美國可能無法在 6 月 1 日以前提高舉債上限，但市場似乎相信一場金融危機可以避免。

CompareBroker.io 首席分析師 Jameel Ahmad 說，黃金通常能從舉債上限談判和經濟前景不確定性中受益，如果美國債務違約，對黃金長遠而言自然是利多，但在美國 6 月 1 日期限以前的緊張情緒，如果讓美元因避險需求上揚，黃金自然容易栽種、長阿。

交易員也關注美元動向，這是黃金市場最近缺少買盤的原因。ICE 美元指數 (DXY) 上周升至 3 月以來最高，但周一稍微回軟，本月以來共上漲 1.5%。

市場等待美東周三盤後公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC)5 月會議紀錄。目前債市交易員押注 6 月暫停升息機率為 68.6%，升息 1 碼 (25 個基點) 機率為 31.4%。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里周一對 CNBC 說，通膨回到 Fed 2% 目標以前，可能需要把利率升到 6% 以上。此外，聖路易聯準銀航總裁布拉德 (James Bullard) 也說，利率可能需要升更高。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，Fed 一連串升息似乎已經接近尾聲，交易環境依然偏向規避風險，因此他認為，黃金將在每盎司 2000 美元略低的價位獲得支撐。

他說：「黃金看起來不太可能再次突破每盎司 2000 美元，假設美國朝野談判達成舉債上限共識，黃金將獲得良好支撐，中期來說能輕鬆保持在每盎司 1950 美元以上。」

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