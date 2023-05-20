〈能源盤後〉持續聚焦美債務上限談判與中國需求前景 油價周五收低 但周線1個月來首見上升

交易員持續關注美國債務上限談判以及中國需求前景，原油期貨價格周五 (19 日) 小幅收低，但 WTI 原油和 Brent 原油 5 周來首見周線上升。

與此同時，天然氣期貨本周大漲，分析師將上漲歸因於上周美國供應量增幅低於預期與國內生產放緩的跡象。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 31 美分或 0.4%，收每桶 71.55 美元，本周上漲 2.2%，連 4 周跌勢終於止步。該期貨下周一收盤到期。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 28 美分或 0.4%，報每桶 75.58 美元，本周上漲 1.9%。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.58 美元，本周上漲 6%。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.36 美元，本周上漲 2.5%。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3%，收每百萬 Btu 2.59 美元，本周大漲 14.1%。

市場驅動力

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 周五表示，市場樂觀認為美國確實能避開違約，該情緒激勵油價上漲，令 WTI 油價自 4 月中旬以來首次周線上升。

儘管如此，Tan 指出，油價仍受到擔憂需求面的情緒持續拖累，油價多頭恐怕還得做許多工作才能讓 WTI 油價返回每桶 80 美元的水準。當前油價的上行空間可能會受到限制，須待市場撫平經濟衰退擔憂情緒，尤其是看到中國經濟更廣泛、更有彈性的復甦證據，才更能推動油價上行。

美國國會的債務上限談判也成為焦點，交易員正觀望僵局將如何化解。

StoneX 堪薩斯城能源團隊領頭分析師 Alex Hodes 周五報告寫道，「債務上限的討論朝正確方向取得了進展。」

「由於美國債務違約風險，以及聯準會 (Fed) 新一輪升息的可能性上升，投資者似乎已迴避了這個市場。」

達拉斯 Fed 行長 Lorie Logan 周四表示，她擔心通膨下降速度是否夠快，以及經濟數據尚無法支撐暫停升息。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五表示，經濟數據已持續支撐 FOMC 的觀點，即通膨還需要一點時間才能下降。他也證實，央行尚未決定 6 月份的行動。

然而，路易斯安那州的共和黨眾議員 Garret Graves 表示，債務上限談判處於「暫停」狀態。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，隨著美國經濟前景顯著改善，原油價格本周表現出色，因為立法者似乎將達成債務上限協議，但周五該樂觀情緒迅速消失，令周五油價轉跌。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincen 認為，本周總體而言，原油價格走勢尚算溫和，儘管發生了加拿大野火關閉生產，以及土耳其的庫爾德石油出口因管道糾紛而擱淺的事件。「這點說明，下半年需求前景為何更廣泛令人擔憂。」Vincent 說。

根據 Baker Hughes 周五公布的數據，美國活躍石油鑽井平台數量連續第三周下降，本周減少 11 座至 575 座。然而，雖然該數據暗示未來生產恐放緩，卻似乎沒有為油價提供太多支撐。

天然氣鑽井平台數量經過上周大減 16 座後，本周數量持平在 141 座不變。

天然氣周四大漲近 10%，因此即使周五小跌約 1 美分，本周仍有 14.1% 漲幅。

美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (5/12 止) 國內天然氣供應量僅增加 990 億立方英呎，不及分析師預期，提振市場情緒，激勵價格上漲。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 1060 億立方英呎。

總部位於休斯敦的能源市場諮詢公司 Gelber & Associates 指出，市場預期注入的量是 1080 至 1090 億立方英呎。