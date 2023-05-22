綜所稅申報截止倒數 426萬件完成申報

5 月綜所稅申報進入倒數階段，根據財政部統計，截至 21 日為止，111 年度綜所稅共 426 萬件完成申報，占去年度總申報件數 645 萬件之 66%，財政部提醒，今年申報期限將在 5 月 31 日止，還沒報稅的民眾請儘速完成申報。

根據財政部統計，目前已完成申報的 426 萬件中，網路申報約 314 萬件，占去年度網路申報件數 457 萬件的 69%，其中用手機報稅及行動電話認證件數分別為 112 萬件、160 萬件，占網路申報件數 314 萬件的 36% 及 51%。

財政部表示，今年綜所稅網路申報試辦附件上傳服務，納稅義務人使用手機版、線上版或離線版報稅系統完成申報後，如須檢送證明文件，可選擇透過系統上傳 PDF、PNG、或 JPG 格式之附件檔案。

如果以手機拍照上傳約 3 至 5 張 (檔案容量每戶上限 10MB，檔案不可加密)，附件張數較多者，建議掃描為 PDF 檔上傳，且為利日後查核需要，證明文件請自行保存 7 年。

此外，今年手機報稅開放選擇現金繳稅，應自行繳納稅額 3 萬元以下者，可憑繳納單編號及納稅義務人身分證統一編號到 4 大超商多媒體資訊機列印繳納單至櫃檯繳納，也可選擇列印繳款書至代收稅款金融機構或 4 大便利商店繳納。如果應自行繳納稅額超過 3 萬元者，擇要列印繳款書至代收稅款金融機構繳納。

為方便民眾報稅，國稅局規劃分別在 5 月 25、26、29、30、31 日中午加班收件，報稅截止日 5 月 31 日則延長到晚上 7 時。