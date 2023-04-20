〈報稅看這裡〉綜所稅申報期間恢復1個月 4/28起可上網查調所得扣除額

5 月綜所稅申報即將開跑，考量疫情趨緩，財政部拍板，今年綜所稅申報期限將恢復法定申報期間 1 個月不變，民眾可自 28 日起上網查調各類所得與扣除額等資料。

賦稅署今天與財政資訊中心、高雄國稅局等單位今 (20) 日共同舉辦「111 年度綜所稅結算申報記者會」說明綜所稅申報等注意事項。

財政部高雄國稅局表示，考量國內疫情趨緩，防疫政策逐漸鬆綁，民眾已逐步邁向疫後新生活，政府作業宜回復常軌，加上所得申報便利性逐年提升，因此今年所得稅申報期將維持法定申報期間 1 個月，也就是從 5 月 1 日起到 5 月 31 日止。

高雄國稅局表示，2020 年到 2022 年期間因適逢嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情嚴峻，為疏解人潮避免所得稅申報成為防疫破口，財政部根據稅捐稽徵法第 10 條規定，延長所得稅申報期間為 2 個月，屬因應疫情之權宜措施，

高雄國稅局指出，今年國內疫情持續穩定且處於低點，所得稅結算申報作業，宜回復常軌，維持法定申報期間 1 個月。

但如果納稅義務人如受疫情影響、屬經濟弱勢者、因客觀事實發生財務困難，致無法於結算申報截止日前完納所得稅捐者，可在 5 月 31 日前利用財政部稅務入口網線上服務、郵寄或臨櫃等方式申請延期或分期繳納稅捐，不論應納稅捐多寡均得申請。

但要注意的是，申請延期期限最長 1 年，分期最長可達 3 年 (36 期)，國稅局將從寬受理，以紓解資金壓力。

高雄國稅局表示，2023 年度所得稅結算申報期間，將自 5 月 1 日起到 5 月 31 日止，國稅局臨櫃提供各項服務措施期間；另外，國稅局也規劃分別在 5 月 1、25、26、29、30、 31 日中午加班收件， 5 月 31 日則延長到晚上 7 時。