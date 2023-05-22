自營商破紀錄買超，背後的驅動因子!?

一週內風雲變色，自營商破紀錄買超

5/15~5/19 恰好是轉變的一週，「自營商自行買賣在上市市場的單日買賣超」，5/17(三) 是單日金額最高的一日 222 億元買超。

如此劇烈的動作 (資金流動變化)，很值得探討背後真正的驅動因子，因為顯然就數據層面，現貨的動作是最表面一層的數據呈現，單純的看好而買進，並不會是筆者認為的理由。

從期貨市場出發，會更能了解資金動向

把與此同時一週的現貨上市法人買賣超與期貨未平倉部位同時呈現:

可以觀察到的是自營商在大台期貨未平倉一口氣轉為淨空單，且尤其 5/16、5/17 兩日的劇烈變化，不只反映在自營商，同時也是外資未平倉部位鉅增! 自此故事不只是自營商，更拓展至外資等，就買超標的以及漲勢，特別集中在上市 & 大型權值股 (0050 成分股) 如表格所示，

以下是筆者認為推動行情現況的 3 個相互疊加的原因，影響最大的是第二點。

除權息 (配息) 旺季，外資避稅的動作

年配息還是台股當前主流，6~8 月是年配息的除權息旺季，2023 配息反映的是 2022 的年度獲利，正好也是遞延的反應獲利高峰，不過配息的生力軍 - 金融股因 2022 股債雙殺，今年配息想當慘淡，因此客觀的以除權影響點數來看，2023 全年約 575 點，相較 2022 年 675 點實際上並未創高。

因此外資或持股大戶以現貨組合換 ETF 等商品的避稅動作，2023 動機當然持續存在，不過不認為是造就行情與資金劇烈變化的最主要原因。

期貨造市，自營商進行對應避險與正價差套利

筆者在先前的文章中有提過，小台與大台的法人淨倉位，短期多空變化看小台為主，大台平時穩定，非有劇烈變化反而不太重要，不過當前確實是罕見的劇烈變化的時機點

若把自營商這週 5 日的買超金額累加，約是 440 億元，比對上大台的淨倉位變化自營商:-16754 口，大台一點是 200 元，就已最簡化的 16000 點先作概算，期貨的實際持倉變化約為 536 億元，因此行情實質上核心的驅動原因不如說是外資在期、現貨的動作所致，自營商實際上是所對應的造市與避險。

(※實際上避險乘數不會是 1，此處概算並非求精準，而是主要闡述自營商非主動方)

國際股市炒作 AI 科技股 + 期望債務上限解決的樂觀氛圍 (短中期押注看多的方向性)

這個就是國際行情的推升與氛圍，日股創高、AI 題材帶領科技、半導體股創高，5/22 起的一週有兩大事件，半導體中 AI 最大受惠者 NVIDIA 財報公布與債務上限的協商 6/1 前最後倒數，在動能投資與軋空、Gamma squeeze 的推波助瀾下，法人方放消息死守短多並押注事件效應，也是連帶影響台股上週行情的因素之一。

總歸而言，投資人在近期投資市場上，若想最即時的察覺法人或有動作轉向，筆者推薦觀察

1. 期現貨價差 (逆價差是否小於 50~70 點，實際上考量除權息影響點數，其實是正價差)

2. 兩大事件的最新變化與市場反應

關於期現貨價差的詳細分析，下週文章再進行進一步說明。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

60 秒心理測驗，測出你的退休模式▶點擊測驗

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▶立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▶進一步了解資產管理處 https://www.ycam.com.tw/

▶閱讀更多精彩文章

https://www.facebook.com/yongchengasset

▶觀看更多精彩影片

https://m.youtube.com/channel/UCXhFwgxQL_LBuhK43YEqWmQ

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。