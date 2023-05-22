〈台股盤中〉晶圓雙雄疲軟、觀望氛圍壓抑多頭 指數平盤16100點震盪

美股收黑台股也有氣無力，台股今 (22) 日受晶圓雙雄轉弱影響開盤小跌，但在光電、航運等族群支撐下，早盤指數平盤附近、16100 點附近震盪徘徊，市場觀望氛圍瀰漫。

美國債務上限談判陷入僵局，美股四大指數 19 日同步下跌作收，台股今天少了電子權值股撐場，大盤也跟著翻轉疲弱，台積電 (2330-TW)、聯電 (-TW) 早盤雙雙翻黑，壓抑多頭攻勢。

台積電今天以 532 元開出後，早盤高點短暫站上 533 元後隨即拉回整理，盤中持續在平盤附近震盪；聯電受賣壓衝擊早盤下跌 2.3%；另外，聯發科 (2303-TW) 相對有撐，盤中在平盤上整理。

面板雙虎群創 (3481-TW) 盤中價量齊揚，盤中漲逾 2.5%，推升股價突破 14 元關卡，成交量約 2.1 萬餘張；友達 (2409-TW) 早盤以 17.55 元開出後，盤中漲幅逾 1.7%，股價高點來到 17.85 元。

光電族群中翔耀 (2438-TW) 盤中大漲逾 9% 暫時鎖在漲停價位，牧德 (3563-TW)、中環 (2323-TW)、天瀚 (6225-TW)、TPK-KY(3673-TW)、佰鴻 (3031-TW) 也是買單敲進標的。

航運股中亞航 (2630-TW) 相對強勢，盤中大漲逾 3%，漢翔 (2634-TW)、台船 (2208-TW)、遠雄港 (5607-TW) 也是買單鎖定重點，盤中漲幅逾 2% 以上；航空、航運股相對疲弱，長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 在平盤上整理，萬海 (2615-TW) 則相對弱勢，盤中跌幅逾 1%。

電力概念股今天表現也頗為亮眼，中興電 (1513-TW) 盤中強漲逾 5%，股價從開盤 109 元一路飆升至 116 元；華城 (1519-TW) 也是買單敲進對象，盤中股價大漲逾 4%，康舒 (6282-TW) 盤中也有 4% 以上漲幅，東元 (-TW) 盤中也有 1% 以漲幅。

