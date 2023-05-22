〈走進中國〉中國有錢人在哪？京滬住戶存款超過人民幣5兆 杭州人均存款達16萬

在中國住戶存款餘額前八強城市中，已有六座城市超過人民幣（下同）2 兆元，其中京滬均超過 5 兆，杭州和天津也接近 2 兆元大關，人均存款則以京滬杭三城位居前三名。

據《第一財經》報導，各地統計公報和公開數據顯示，在住戶存款餘額前八強城市中，北京、上海、廣州三城住戶存款餘額繼續位居前三名。北京 2022 年末住戶存款達到 5.86 兆元，比年初增加 9,877 億元，總量繼續穩居榜首。上海住戶存款達到 5.26 兆元，比年初增加 9,984.98 億元，增量位居第一。

住戶存款，是指銀行業金融機構透過信用方式吸收的居民儲蓄存款，以及透過其他方式吸收的由住戶部門（由住戶和為其服務的非營利機構組成的部門）支配的存款。

整體來看，京滬兩市住戶存款餘額處於第一梯隊。數據顯示，住戶存款餘額第二名的上海，比第三名的廣州多了 2.58 兆元。

京滬兩地作為強一線城市，高新產業、現代服務業、總部經濟等十分發達。國家統計局近期發布的數據顯示，2022 年，在城鎮非私營單位中，收入最高的為資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業從業人員，年平均工資達 22.04 萬元，緊隨其後的是金融業，科學研究和技術服務業，分別為 17.43 萬元和 16.35 萬元。京滬是這些高收入行業十分集中的城市。

比如，在資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業方面，北京聚集大量網路公司，根據《2020 中國人口普查分縣資料》，北京資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業從業人員佔就業人員的比重達 9.4%，上海也達到 6.1%。此外，京滬的總部經濟都十分突出，比如北京坐擁大批央企總部和民企巨頭的總部，上海則有大量跨國公司地區總部和江浙、安徽、福建等地大量民企巨頭總部遷入。

京滬之後，廣州、重慶、深圳及成都四城市的住戶存款均處於 2 兆元梯隊，其中廣州、重慶及深圳的差距很小，住戶存款均介於 2.4 兆至 2.7 兆元。

成都 2022 年住戶存款突破 2 兆元大關，達到 2.24 兆元。加上成都，2022 年末，中國共有六座城市住戶存款超過 2 兆元大關。此外，杭州和天津的住戶存款也超過 1.9 兆元，距 2 兆元關卡僅一步之遙。其中杭州達 1.98 兆元，激增 25.3%，在八座城市中勇奪第一。

值得注意的是，住戶存款前八強城市，涵蓋中國的七個城區人口破千萬超大城市，即北京、上海、廣州、重慶、深圳、成都及天津，只有位居第七的杭州並非超大城市。不過，杭州是 14 個特大城市之一，2020 年城區人口達到 874.17 萬人，未來也有望進入超大城市行列。

總體來看，城市規模大，中心城區人口規模大，城市的住戶存款總量也往往名列前茅。這是因為，城鎮居民的人均收入水準明顯高於農村居民，因此城鎮人口越多，整體住戶存款也多。與此同時，超大城市、特大城市的城區以新興產業、現代服務業、先進製造業發展突出，而現代服務業、高新產業從業人員收入較高，住戶存款總量也因此比較大。

從人均存款來看，京滬兩市的人均住戶存款已經超過 20 萬元，杭州也達到 16 萬元，位居第三，超車廣州、深圳等一線城市。

杭州規劃委員會專家委員會副主任委員湯海孺對此表示，第一、杭州作為浙江省會，不少重要企業將總部遷移到杭州，杭州集聚一大批高薪人才；其次、杭州金融業比較發達，基金、創投等金融機構的發展很快；第三、杭州電商、數位經濟十分發達，聚集重量級企業和大量人才。高薪崗位多，人均存款也因此比較多。

