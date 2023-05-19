重回牛市？上周庫存增加低於預期 天然氣期貨價登2個月高點 本周漲14%

以過去兩周市場表現來看，天然氣似乎正重回牛市。

天然氣自從 4 月 28 日跌至 2 美元低點且當周大幅收低 11% 後，開啟了走強趨勢，爾後一周上漲 6%，接著本周迄今大漲 15%。

周四 (18 日) 交易，6 月交割的天然氣期貨價格大漲 22.7 美分或 9.6%，收每百萬 Btu 2.59 美元，創 3 月 13 日以來最高點。更重要的是，該期貨盤中觸及兩個月高點 2.63 美元，突破自 3 月以來一直卡關的 2 美元多中段價位。

天然氣是美國人室內控溫最常使用的燃料，儘管供應過剩，但一些人認為天然氣的基本面有所改善，因此價格上漲。

美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (5/12 止) 國內天然氣供應量僅增加 990 億立方英呎，不及分析師預期，提振市場情緒，激勵價格上漲。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 1060 億立方英呎。

總部位於休斯敦的能源市場諮詢公司 Gelber & Associates 指出，市場預期注入的量是 1080 至 1090 億立方英呎。

「如果市場突破 50 日移動平均線，表明市場情緒看漲，有可能將價格推向每百萬 Btu 3.00 美元，該水準已見重大阻力。」

儘管上周庫存增加的程度低於預期，但近期庫存的增加已讓美國地下洞穴中的天然氣總量達到 2.24 兆立方英呎 (tcf)，較去年同期超過 30.3%，且比 5 年平均水準 (1.9 tcf) 高出 17.9%。

價格期貨高級市場分析師 Phil Flynn 表示，這是可謂天然氣舉白旗，因為這標誌美國天然氣生產商的投降和撤退，反映了加拿大 Alberta 省野火導致的停產。

Baker Hughes 上周公布，美國活躍的天然氣鑽景平台當周減少 16 座至 141 座，這意味著未來天然氣生產放緩。