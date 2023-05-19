〈能源盤後〉聚焦債務上限談判 油價收低 吐回前一日半數漲幅

由於投資者密切關注債務上限談判，原油期貨價格周四 (18 日) 收低，吐回前一日泰半漲幅。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 97 美分或 1.3%，收每桶 71.86 美元。該期貨周三收高 2.8%。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.10 美元或 1.4%，報每桶 75.86 美元。

6 月交割的汽油期貨價格小跌不到 0.1%，收每加侖 2.57 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.40 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格大漲 9.6%，收每百萬 Btu 2.59 美元，創 3 月 13 日以來最高點。

市場驅動力

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，在周三油價上漲後，周四石油交易商態度變得較為謹慎，尤其是對債務上限談判結果的預期方面。

美國拜登總統周三針對美國債務上限議題發表樂觀評論，稱「有信心將就預算達成協議，美國不會違約」，支撐周三原油期貨收高，然而，談判尚未取得突破。

Evangelista 表示，儘管談判雙方要角近期表現積極，但尚未達成任何協議，美國和全球經濟仍籠罩著無法達成協議的厄運。

眾議院議長 Kevin McCarthy 周四表示，眾議院最早可望下周就債務上限協議進行投票。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，近幾個月越來越明顯，影響原油價格趨勢的力量偏向來自對需求的擔憂情緒，而非對市場供應的擔憂情緒。

「近幾日，投資者的擔憂從銀行方面移轉至債務上限議題，正如美國推進協議以避開債務違約的進展能支撐股市一樣，也會提供原油價格支撐力。」

與此同時，美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周國內天然氣供應量增加的情形低於預期，激勵周四天然氣期貨價格大漲。